「必須アミノ酸の摂取を制限すること」に肥満や2型糖尿病リスクを下げる効果があるという新たなダイエットのアプローチが示される



一般的にタンパク質は人が生きる上で摂取しなければならないものであり、必須アミノ酸の欠乏は健康に害を及ぼすと考えられています。しかし、新たなマウス研究で、特定の必須アミノ酸の摂取量を減らすことは、2型糖尿病や肥満のリスクを下げる可能性が示されています。



タンパク質・脂質・糖質は人間の生命維持に欠かせないエネルギー源とされており、タンパク質のうち、人間が体内で生合成できず食べ物からしか摂取できないものを必須アミノ酸と呼びます。一般的には、必須アミノ酸を全く取らない食事は人を病気にするとして推奨されませんが、実は近年の動物を対象とした研究では、適度な必須アミノ酸制限は健康上の利益があることも示されています。



食事において必須アミノ酸やアミノ酸を制限することは「Dietary Protein Dilution」(食事性タンパク質希釈/DPD)と呼ばれ、ハエやネズミを対象とした過去の研究からは、2型糖尿病や脂肪肝、がん、コレステロール値上昇などの予防という面で有益だと考えられているとのこと。





オーストラリアの医学研究所であるチャールズパーキンスセンターと、 モナーシュ大学のBiomedicine Discovery Institute、そしてシドニー大学の研究者らは、新たに、若く健康なマウスを対象とした実験で、トレオニンとトリプトファンという2種類の必須アミノ酸を減らした食事を与えました。この結果、マウスは筋肉減少という副作用なし・カロリー制限なしで、摂取カロリーよりも多くのカロリーを燃焼するようになったそうです。またトレオニンを減らす食事を与えられたマウスは肥満や2型糖尿病を防ぐことができたとのこと。



加えて、研究チームがマウスを遺伝子操作し、本来であれば体内で生成できないトレオニンを生合成できるようにしたところ、マウスは低トレオニンの食生活を送っても効果が現れず、体重の増加が見られたとのことで、2つの必須アミノ酸が新しい食生活のアプローチのカギになると研究チームはみています。





研究を実施した1人であるスティーブン・シンプソン氏は「この非臨床試験は代謝面での健康や長寿における食事の役割を理解するためのパズルのピースを1つ埋めました」とコメントしています。また研究を率いたアダム・ローズ氏はトレオニンとトリプトファンという2つの必須アミノ酸について「どの食事要素がネズミの健康を促進するのかを理解し、それを模倣して戦略を立てることができれば、ネガティブな副作用なしにその効果をシミュレーション可能です」と述べており、更なる調査を行い、栄養素における2つのアミノ酸の機能について再検討を行うことを求めています。



「私たちは必須アミノ酸が生涯の健康を左右する強力な物質となる状況を多く見てきました。これらの特定の効果に関する私たちの研究は『よりよい健康のためにこれらの効果をどう利用できるか』という知見を提供しています」と論文共著者のマシュー・パイパー氏は述べています。