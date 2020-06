2020年06月20日 19時30分 ゲーム

クラッシュ・バンディクーシリーズ最新作「Crash Bandicoot 4:It’s About Time」が間もなく登場か



海外ゲームメディアのGematsuが、台湾におけるゲームレーティングを担当するデジタルゲームレーティング委員会がクラッシュ・バンディクーシリーズの未発表タイトルをレーティング評価したことを発見しました。発見されたのは「Crash Bandicoot 4:It’s About Time」です。



Crash Bandicoot 4: It’s About Time rated for PS4, Xbox One in Taiwan - Gematsu

https://www.gematsu.com/2020/06/crash-bandicoot-4-its-about-time-rated-for-ps4-xbox-one-in-taiwan



Crash Bandicoot 4: It’s About Time trailer images leak - Gematsu

https://www.gematsu.com/2020/06/crash-bandicoot-4-its-about-time-trailer-images-leak



日本ではクラッシュ・バンディクーシリーズの1つとして「クラッシュ・バンディクー4 さくれつ!魔神パワー」が存在しますが、この作品の海外での名称は「Crash Bandicoot:The Wrath of Cortex」で、海外には「4」とナンバリングされたクラッシュ・バンディクーシリーズ作品は存在しません。



そんな中発見されたのが、「Crash Bandicoot 4:It’s About Time」です。開発はToys for Bobが担当しており、PlayStation 4およびXbox One向けにリリースされる模様。デジタルゲームレーティング委員会のレーティングページには、「クラッシュは1998年にのんびり島を探索していると、洞窟の中に隠された謎のマスク・ラニロリを発見します。このラニロリは量子マスクのひとつで、どうやらクラッシュの仲間であるアクアクを知っているようです!量子マスクが戻ってきて、ヒーローの近くで量子の裂け目が発生したため、彼らは問題を解決すべく様々な時間と次元へ冒険に旅立ちます」というあらすじが記されているそうです。





さらに、4chanには「Crash Bandicoot 4:It’s About Time」の予告編画像らしきものがリークされています。



主人公のクラッシュ・バンディクー





クラッシュ&ココ





クラッシュとおなじみのニトロ箱





クラッシュの宿敵ネオ・コルテックスも登場





謎のマスク





そして謎の姿をしたクラッシュ





ステージ画面とおぼしきものも複数存在します。





「Crash Bandicoot 4:It’s About Time」は2020年10月9日発売予定のようです。





購入特典も存在する模様。