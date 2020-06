スポーツの試合にファンの声援が与える影響とは？

Croft with the burnnnn ????????‍♂???? #NRLBroncosEels #TelstraPremiership pic.twitter.com/GcAfomiaiX

by Eddy Milfort 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックによってさまざまなイベントが影響を受けましたが、プロスポーツの試合は徐々に再開されつつあり、日本でも2020年6月19日(金)にプロ野球が開幕し、7月4日(土)からサッカーのJ1リーグも再開することが決定しました。ところが、COVID-19対策として観客の入場が制限されてしばらくは無観客試合となるため、これまでの試合と違って「観客の声援」がなくなってしまいます。そこで、 セントラルクイーンズランド大学 の国際ギャンブルシンクタンクで研究員を務める アレックス・ラッセル 氏が、「スポーツの試合にファンの声援が与える影響」について解説しています。 Why does crowd noise matter? https://theconversation.com/why-does-crowd-noise-matter-139662

2020年06月20日

