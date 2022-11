Google Pixelに指紋認証やPINなどをすべて無効化してロックを解除できる脆弱性

・関連記事

Android端末のルート権限を一瞬で奪取するムービーが公開される、Linuxの脆弱性「Dirty Pipe」を用いた攻撃が現実的に - GIGAZINE



バグの修正にかかる時間は年々短くなっている、一番修正が迅速なのはどこ? - GIGAZINE



GoogleがAndroidのバグ発見者に最大1億6000万円を支払うと発表 - GIGAZINE



「机や床を伝わる超音波」でスマホを勝手に操作可能な攻撃「SurfingAttack」が報告される - GIGAZINE

2022年11月11日 16時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.