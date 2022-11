ついに遺伝子編集技術「CRISPR」でがん治療のテストに成功、ゲノム編集された免疫細胞をオーダーメイドで作成し腫瘍を攻撃

遺伝子編集技術の「 CRISPR 」を用い、各個人向けに「ゲノム編集された免疫細胞」を作成することで、がんの悪性腫瘍を正確に攻撃するというテストに成功したことを研究者が発表しました。 CRISPR cancer trial success paves the way for personalized treatments https://www.nature.com/articles/d41586-022-03676-7 今回発表された研究は、がん研究の2つのホットな分野を組み合わせることに成功した最初の試みであると学術雑誌の Nature は記しています。2つのホットな分野とは、「遺伝子編集により個別化治療を作成する」という分野と、「 T細胞 と呼ばれる免疫細胞を操作することで腫瘍を標的化する」という分野の2つです。 研究では、乳房や結腸を含む 固形腫瘍 を持つがん患者16人に対してCRISPRを用いたがん治療を実施しています。 本研究の共同著者であるカリフォルニア大学ロサンゼルス校のがん研究者であり医師でもあるアントニ・リバス氏は、「これはおそらくこれまでクリニックで試みられた中で最も複雑な治療法です。我々は患者自身のT細胞からがん腫瘍を破壊する軍隊を作ろうとしています」と語りました。

2022年11月11日 15時00分00秒 in サイエンス, Posted by logu_ii

