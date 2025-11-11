2025年11月11日 17時00分 試食

黒胡椒が香る真っ黒なスープが特徴の「日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ」を食べてみた



日清食品から「ブラック」シリーズ4品が2025年11月10日(月)に登場しました。そのうちの1つである「日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープ」は香り高い粗挽き黒胡椒でアクセントを加えた真っ黒なスープが特徴とのことで、実際に食べてみました。



パッケージは黒を推したデザイン。





原材料はこんな感じ。





カロリーは1杯当たり388kcalでした。





フタを開けてみたところ。中に入っていたのは後入れの液体スープと、油揚げと麺のみ。





熱湯を注いで5分待ちます。





5分待ってフタを開けたところ。この段階では、普通のどん兵衛と同じです。





後入れの液体スープは真っ黒でどろりとしています。熱湯に投入すると、ふわりと胡椒特有の香りが漂いました。





液体スープを投入したら箸でかき混ぜ、完成。





普段のどん兵衛はやや黄色味がかった透明なスープですが、日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープは文字通り、真っ黒な醤油スープ。飲んでみると黒胡椒の香りがしっかりと感じられますが、辛さや刺激はありません。あくまでも黒胡椒のスパイシーな風味があるだけにとどまっています。濃口醤油に鰹と鶏のだしを合わせているとのことですが、醤油のうま味はしっかりと感じられるものの、魚介系の風味は黒胡椒の香りに飲まれてあまりよくわかりませんでした。





麺はもっちりとしてつるつるしています。





油揚げもいつものどん兵衛のものと同じで、噛みしめると甘いつゆが染み出してきます。





日清のBLACKどん兵衛 黒きつねうどん 粗挽き黒胡椒と濃厚黒醤油スープは全国のスーパーやコンビニエンスストアで購入可能。希望小売価格は税別236円です。また、Amazon.co.jpでも取り扱われており、以下のリンクから12個セット税込3500円で購入できます。



