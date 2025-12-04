2025年12月04日 17時00分 試食

ヘーゼルナッツの香りとしっとりした食感で高級感のある「ブラックサンダーうっとりジャンドゥーヤ」を食べてみた



有楽製菓の「ブラックサンダー」シリーズに、イタリアの伝統的なお菓子「ジャンドゥーヤ」に着目した「ブラックサンダーうっとりジャンドゥーヤ」が2025年12月2日(火)に登場しました。濃厚なヘーゼルナッツペーストを贅沢に使用し、隠し味に焦がしバターとコーヒーパウダーを加えることで、ジャンドゥーヤ風チョコバーに仕上がっているとのことで、実際に食べてその味を確かめてみました。



ブラックサンダーうっとりジャンドゥーヤ｜商品情報｜有楽製菓株式会社

https://www.yurakuseika.co.jp/product/1669/



ブラックサンダーうっとりジャンドゥーヤの個包装はこんな感じ。





原材料を見ると、ヘーゼルナッツペーストやヘーゼルナッツ加工品が使われています。





カロリーは1本22g当たり126kcalです。





中身を取り出してみました。





通常のブラックサンダー(右)と比べるとテクスチャーは滑らかに見えます。





食べてみると、通常のブラックサンダーよりもしっとりとした触感で、ザクザクとした歯ざわりは控えめ。断面を見てもわかるとおり、クッキーやナッツにごつごつとした粒感はありません。チョコレートはなめらかな舌触りですが、チョコよりもヘーゼルナッツの強い香りがぐっと前面に出てくるので、ミニチョコバーでありながら味わいに高級感がありました。





ブラックサンダーうっとりジャンドゥーヤは2025年12月2日(火)より全国のコンビニエンスストアで先行発売され、2026年1月12日(月)からはスーパーやドラッグストアでも購入可能。価格は1本当たり税込64円です。

