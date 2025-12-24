2025年12月24日のヘッドラインニュース

2025年12月24日 18時20分 ヘッドライン

松屋フーズが、全国の松屋・松のやでちいかわコラボキャンペーンを2026年1月6日(火)10時から開始します。



松屋・松のや×ちいかわ コラボキャンペーン

https://www.matsuyafoods.co.jp/chiikawa/2026wttm/



開催期間は2026年1月6日(火)10時から3月31日(火)9時59分まで。コラボメニュー第1弾は「松屋 ちいかわのすき焼き鍋膳」で、松屋×ちいかわコラボ限定オリジナル食券キーホルダーが全6種類の中から1つランダムで付属します。コラボメニュー第1弾の提供は2026年1月6日(火)10時から。





コラボメニュー第2弾は「松屋 ちいかわの鬼辛カレー」で、松屋×ちいかわコラボ限定オリジナルフィギュアが全6種類から1つランダムで付属します。コラボメニュー第2弾の提供は2026年2月17日(火)10時からとなっています。





コラボメニューの提供はどちらも松屋のみで、松のやでは提供されないので注意が必要です。また、コラボ期間中に発行された税込800円以上のレシートで、オリジナルコラボどんぶりがウェブ抽選で100名に当たります。





さらに、コラボメニュー提供期間中にはオリジナルハンドタオルやオリジナルハンドスライドパズルがプレゼントされるとのこと。気になる人はぜひキャンペーン公式サイトをチェックしてみてください。



「ケンタッキーフライドチキン」には「県」と「府」が入ってるなぁ、もしかしたら「都」「道」「府」「県」の全部が音として入ってる言葉があるかもなぁ、



と思って生成ＡＩに聞いたら「都道府県」って言われた こいつマジで本当に — 九月 (@kugatsu_main) 2025年12月23日







すっかり寝てる小1の娘が音読の宿題し忘れてることに気づいた→高2長男「しかたない、今日は俺がかわりに読むからサインしてやってくれ」 - Togetter





どんな名前の小児科ができるのかと上を見たらまさかの pic.twitter.com/HmIhC9EtlU — うみしま (@haraguro_walk) 2025年12月23日



古代マヤ王族の墓ほか、世界が驚いた2025年の考古学的発見6選 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



過去25年間で最も偉大な科学のブレイクスルー：地学・考古学編 | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト



機能性流体を用いた誘発地震抑制技術の開発に成功 ―... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-



太陽光を有効利用できる色素増感型光触媒を開発 | Science Tokyo - 東京科学大学



原子力技術で実現！白金族元素を「イオンのペア」で抽出・分離 - 横浜国立大学



北限域のニホンウナギ、生息の鍵は「夏の水温」 | JAMSTEC | 海洋研究開発機構 | ジャムステック



前線で1カ月身動き取れず、救助に現れたのは車輪のついたロボット ウクライナ東部 - CNN.co.jp



まさかのＳＯＳ、弁護士会が「危機に瀕しています」…背筋が寒くなるその真相 「容疑者」に駆け付ける弁護士が激減、「冤罪」を生む恐れ | NEWSjp



枝野氏、原発建て替え理解 「最新鋭なら安全性高い」|47NEWS（よんななニュース）







政治家の配信で数百万円の投げ銭…割れる対応、寄付の「抜け穴」に？：朝日新聞







兵庫県警の村井紀之・前本部長、業者から酒類提供受ける…警察庁長官注意処分受け辞職 : 読売新聞



高額療養費の見直し案、月上限7~38%増に 年収ごとの負担額は [高額療養費]：朝日新聞



米司法省、エプスタイン文書を新たに公開 明らかになったこと - CNN.co.jp



【速報】高額療養費の月額負担上限最大38％上げ|47NEWS（よんななニュース）



立民、反転攻勢の糸口つかめず 「二大政党」論、多党化で後退：時事ドットコム



米国防総省、中国軍は「2027年の台湾侵攻へ着実に前進」 分析公表 - 日本経済新聞



トラブル相次ぐ民泊、各種施設を政府が一元管理へ…外国人経営者の在留資格取り消しなど「厳しく対処」検討 : 読売新聞



ウクライナ軍、東部の要衝シベルシクから撤退と発表 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



委託先業者から金品受領 兵庫県警署長ら幹部処分―酒の無償提供、タクシー代も・警察当局：時事ドットコム



今年の出生数66万8千人程度、過去最少更新 朝日新聞推計 [消滅可能性自治体]：朝日新聞



教皇、「クリスマス停戦」呼びかけ、 ロシア侵攻に憂慮表明 写真4枚 国際ニュース：AFPBB News



外国人住民 全国の市区町村96％で増加 うち半数で2倍以上に | NHKニュース | 外国人材



中国への「配慮」にじむトランプ政権に米議会で異論拡大…超党派で日本への「威圧的行為」非難の決議案 : 読売新聞



ロキソニンやアレグラに上乗せ料金 OTC類似薬、77成分判明 - 日本経済新聞



三重県 外国籍の県職員採用 来年度から取りやめる方向で検討 | NHKニュース | 三重県



県の「牡蠣応援プロジェクト」はカキ生産者を支援せず? 実は観光施策、「誤解生じた」とHP修正|社会|神戸新聞NEXT



銅価格の高騰で電力網の銅線狙う窃盗犯が急増、停電が深刻な問題に 米 - CNN.co.jp



「大阪のモスクで早朝４時に大音量」とＳＮＳでデマ動画拡散、実際は海外の映像転載か…「事実に基づかず非難は悲しい」 : 読売新聞

モスクの運営や交流イベントを行う大阪イスラミックセンター（大阪市西淀川区）の担当者は、映像を確認し、「このようなモスクは大阪にはない」と断言。「事実に基づかない情報で非難されるのは悲しい。イスラムの人々は『日本はいい国だ』と聞いて来日する。ウソの動画で分断を深めるようなことはやめてほしい」と話している。



【速報】ロンドンでグレタさん拘束|47NEWS（よんななニュース）



中国、米国に核軍縮の責任果たすよう要求 米国防総省報告書受け | ロイター



1月から南鳥島沖レアアースの試掘開始 世界初の試み、中国の威嚇行動に「相当の危機感」 - 産経ニュース



「過剰に休憩時間を取得」看護師ら14人を戒告の懲戒処分 国立病院機構琉球病院 | 沖縄タイムス＋プラス



年金10万円の81歳男性、週5で食品配布会や炊き出し通い 13時間かけて都内3カ所を回ってくる日も…：東京新聞デジタル







姪へ少し早いお年玉5,000円をあげたら「進歩がない」と言われ本気で渡すのをやめようと思った→似たことを言われた経験も集まるが、期待しすぎという声も - Togetter



ベトナム航空に乗っていたらバゴーン！！と音がして着陸時にパイロットのいるお部屋の扉開いちゃった「日本の航空会社だったら大炎上」 - Togetter



突然「僕たち学生で、授業で使うので店内の動画を撮らせてもらっていいですか？」と言われても困るので、大学はアポの取り方も教えてあげてほしい - Togetter



「スーパーで何か手伝うわけでもなくただ家族の後ろをボーっとついて歩く人を見るともどかしくなる」混雑時の同行者の理想的な動きと気をつけてほしいこと - Togetter



「親が家を売らずにすみました」18歳の白血病患者が3000万円する薬を打てるのも健康保険のおかげ→「社会保険料払ってる甲斐がある」という声が集まる - Togetter



夜勤で「過剰に休憩時間を取得」した看護師が14人懲戒処分されたニュースに「休憩を取れないほど忙しい時は何もないのに…？」と疑問の声 - Togetter



「サークルで大人数で泊まった屋外サウナ付き宿泊施設で閉じ込め事故が発生してしまった」サウナ施設には安全策が足りていないのでは？という指摘 - Togetter



なぜ、ソフトウェア業界はハードウェア業界と違って量産による品質向上がまるで働かないのか？



生成AI時代に"読書すること"の価値を考える。 - 世界のねじを巻くブログ



Japan Dashboard（経済・財政・人口と暮らし）



AIを活用したドキュメント執筆技術｜michiomochi



もはやセキュリティに「社内」と「社外」の境界はない。CSIRTとPSIRTを統合してひとつのチームへ - freee Developers Hub



【お知らせ】カクヨムViewerアプリのEUでの配信を終了しました - カクヨムからのお知らせ



















【重要】EmEditor インストーラーのダウンロード導線に関するセキュリティ インシデントのお知らせ – EmEditor (テキストエディタ)



Elasticsearchにおける日付範囲検索時の落とし穴 - Taste of Tech Topics



「.自社名」トップレベルドメイン、創設するにはいくらかかる？ 14年ぶりに「新gTLD」申請受付開始へ - INTERNET Watch



povoはなぜ"サブスク”を開始したのか 普通の料金プランにはならない【石野純也のモバイル通信SE】-Impress Watch



空間オーディオは、なぜ今あらためて面白くなってきたのか by藤本健 - AV Watch



UberEATSの買い物代行の仕事を受けたらとんでもない量の水を注文された…「注文する側の気持ちも分かるがこれはキャンセルしていい」 - Togetter



巨人の肩に乗る



今年のAdvent Calendarを眺めていると、DEXの分析やLLMを活用した自動トレード戦略作成など、非常に有益な記事が目白押しです。



これらを見て思い出したのが、ニュートンの「巨人の肩に乗る」という言葉。本記事では、この精神に倣い、AIの力と先人の知見という2つの「肩」を借りながら、お金拾いの方法を探っていきます。



新機能「Twilogモーメント」が登場！あのモー◯ントのようにシンプルにまとめて簡単にシェアできるように｜Togetter（トゥギャッター ）



Databricks Apps (FastAPI + htmx) で簡単社内アプリ作成 #AdventCalendar - Qiita



これぞ拡張機能の真髄！chrome.webRequest APIについてまとめてみた - iimon TECH BLOG



2025年に読んだ技術書トップ10



【特集】AI巡るメモリ争奪戦――2026年はPC、スマホに“冬”が到来 - PC Watch



「ドコモSMTBネット銀行」は親しみやすい？ 新たな名前と体制に見える“大人の事情”とは - ケータイ Watch



【ダッコフ】Exボイス三銃士奮闘記 - ニコニコ動画







新コーナー pic.twitter.com/OAeGz6v9LT — マハラジャエンジニアリング (@maharaja_E_N_G) 2025年12月23日



「子ども向けが少ない」庵野秀明・山崎貴が抱く危機感と日本発エンタメ・文化の未来 | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）





失敬する三下ギャル pic.twitter.com/mzFTxLoVqk — 加藤拓弐 (@isiyumi) 2025年12月23日





とおこい pic.twitter.com/lYW1ZkLInt — あまみず (@amamimizu) 2025年12月23日





ポケモン飼育員 pic.twitter.com/tpeN5na6DM — みzoo (@zoo69712356) 2025年12月23日







みんな...ただいまああああああ！！！！！！！！！！！！！！【にじさんじ/鈴原るる】 - YouTube





【歌ってみた】ラストコンティニュー【にじさんじ/鈴原るる】 - YouTube





「ツイステ」クリスマス2025 PV（スウィング） - YouTube





【ロシデレ】Merry Christmas 2025｜CV付きスペシャル映像 - YouTube





TVアニメ『魔都精兵のスレイブ2』第1期ダイジェスト動画｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube





TVアニメ『うるわしの宵の月』第2弾PV│2026年1月11日（日）よりTBS系全国28局ネットにて毎週日曜ごご4時30分から放送開始 - YouTube





【本編一部公開】会敵、戦闘｜映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』絶賛上映中！ - YouTube





TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』キャラクターPV ｜リルイ（CV：鈴代紗弓） - YouTube





PS5『ARK: Survival Ascended』大型追加コンテンツ「Lost Colony」ローンチトレーラー - YouTube





『ペルソナ３ リロード』クリスマスイベント紹介動画 - YouTube





『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』予約特典「ツッパリメンバー 春日一番」 - YouTube





ファイナルファンタジーVII ルーム＆トーチライト ポーション - YouTube





『幻想水滸伝 STAR LEAP』ルックってどんな人？ - YouTube





【スケートボード大会】「SONIC CUP 2025」レポート動画 - YouTube





中国の同人イベントが日本IPを締め出し、出展ブースは大規模キャンセル―台湾メディア



『その着せ替え人形は恋をする』Season2 ハイクオリティな映像づくりを支える「制作」スタッフたち② | Febri



BTSメンバー宅に侵入未遂か 日本人女性を捜査 韓国メディア | NHKニュース | 韓国



懲罰決定について | お知らせ | ＦＣ町田ゼルビア



JリーグがFC町田ゼルビアと黒田剛監督にけん責処分 特定のコーチに対し大声で怒鳴る行為や不適切な発言で - ドメサカブログ

























サイバーエージェントの株主総会終わった後にJリーグがけん責処分発表するところに手心を感じるぜ～ — ニート鈴木 (@suzuki210) 2025年12月23日



仕事で付き合いのあるアメリカ人の14歳の息子さんが、バスケットボールチームのトライアウトを受けて落ちてしまった。その結果をお知らせするメールを見せてくれたのだが... - posfie



天海祐希さんが足元見ないで階段降りてて鬼カッコいい→私、これやって踏み外して捻挫した、宝塚在籍0秒の人間はやらない方がいい - Togetter



「許せない」生花店が怒り…アイドル界で横行する"スタンド花詐欺"の手口 未払い多発で被害拡大 | ENCOUNT



紅白で明暗分かれた乃木坂と櫻坂、AKB大復活とカワラボ勢躍進 Spotifyから分析 - 産経ニュース



「ジャンボ尾崎」ゴルフ 尾崎将司さん死去 78歳 S状結腸がん 男子国内ツアー最多通算94勝 徳島県出身 | NHKニュース | 訃報、ゴルフ、ゴルフ（男子）



「アベンジャーズ／ドゥームズデイ」特別映像｜2026年12月18日（金）日米同時公開！ - YouTube





＜冬限定！大好評のチーズブレッドが今年も登場＞ 寒い季節に濃厚チーズがとろける2種のサンド 『カリとろチーズバジルチキン』 『カリとろチーズガリトマチキン』 2026年1月7日（水）より全国で期間限定発売 －2026年は南南東やや南！『恵方サブ』は2026年1月28日（水）より限定発売－│サブウェイの新着情報│プレスリリース│おいしい！をはさもう。野菜のサブウェイ公式サイト

