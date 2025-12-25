2025年12月25日のヘッドラインニュース

2025年12月25日 18時53分 ヘッドライン

テレビ朝日系列の「スーパー戦隊」枠の後番組『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』が2026年2月15日(日)から放送スタートであることが発表されました。



PROJECT R.E.D. - 超宇宙刑事ギャバンインフィニティ｜テレビ朝日

https://www.tv-asahi.co.jp/RED/gavaninf/



解禁されたメインビジュアルや3人のギャバンのビジュアルはこんな感じ。





超予告第2弾も公開されています。



【PROJECT R.E.D.】「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」超予告Ⅱ - YouTube





同居人がギガファイル便のキーホルダー持ってたから可愛いねって言ったらミセスのグッズだったらしい pic.twitter.com/UUNfr0U9Gv — 山本 雅【Lv.♡Charm】 (@lvcharmmiyabi) 2025年12月24日



となりの発達障害：「大変だから免除」は教育放棄 京都大准教授が発達障害学生に望む力 | 毎日新聞



日本版GPSみちびき5号衛星を喪失、内閣府が発表 H3は再突入：朝日新聞



所得格差のジニ係数、再分配前は過去最大 高齢化で23年0.58 - 日本経済新聞



【速報】N党立花党首、百条委員長中傷疑いは不起訴|47NEWS（よんななニュース）



立花孝志党首を不起訴 百条委員長の兵庫県議への名誉毀損容疑など [兵庫県]：朝日新聞



跳ねる高市首相とトランプ氏 見えた被支配構造と「ジェンダーの囮」 [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



河野太郎氏、番組共演の席上で北村晴男氏を訴えること明言「もうじき訴訟をやります。ダメなものはダメ」 - スポーツ報知



高市首相「継戦能力高めていく」 安保3文書の前倒し改定めぐり [高市早苗首相 自民党総裁]：朝日新聞



実弾発射機能“おもちゃの拳銃”回収期限迫り警察「届け出を」 | NHKニュース | 警察、警察庁



《本人直撃》「日本は核保有すべき」発言をしたのは“核軍縮担当”の首相補佐官だった！ 高市首相が更迭しない理由は… | 文春オンライン



ローマ教皇、ロシアのクリスマス停戦拒否に「大きな悲しみ」 | ロイター



米最高裁、シカゴへの州兵派遣認めず トランプ政権に打撃 - CNN.co.jp



ウクライナ軍、東部シベルスクから撤退 要衝掌握に向けロシア軍前進 | ロイター







首を折られた豊臣秀吉像 愛媛県警の警察官らを器物損壊の疑いで書類送検へ 出張中で酒に酔っていたか 名古屋･西区の円頓寺商店街 | TBS NEWS DIG (1ページ)



石川：白山市議報酬引き上げ 月額８万２０００円 なり手不足など理由：地域ニュース : 読売新聞







大阪・関西万博 運営収支 最大370億円の黒字見通し 博覧会協会 | NHKニュース | 大阪・関西万博、観光、大阪府



写真では分からなかった 20年前の脱線「実寸大」再現が伝える衝撃 | 毎日新聞



【動画】セクハラ疑惑報道の東海テレビ会長が辞任 調査委員会はセクハラ認めず「経営者として不適切」：中日新聞Web



週刊新潮が謝罪文 差別的内容で批判相次ぎ終了したコラムで | NHKニュース | 文芸、文化・芸術・エンタメ



「水源が中国関係者に買われた」とＳＮＳで拡散、和歌山知事が「偽情報」と否定…きっかけはアベマ番組 : 読売新聞



サッポロＨＤ、恵比寿ガーデンプレイスなどの不動産事業を４７７０億円で売却…外資系ファンドに : 読売新聞



トランプ氏、エプスティーン元被告の自家用機に考えられていたより多く搭乗 検察メールに記述 - BBCニュース



中国で「クリスマス禁令」、獄中でイブ迎える牧師も 強まる信仰統制 | 毎日新聞



立花孝志党首の不起訴、情報源を考慮か 兵庫県議が音声データを提供 [兵庫県]：朝日新聞



水没駐車場、全車両の被害を一部補償へ 国が表明「早期救済を勘案」 [三重県]：朝日新聞







【速報】新駅名は「JR貝塚駅」 九州大箱崎キャンパス跡そばに2027年開業｜【西日本新聞me】



【独自】中国政府「日本への旅行者を6割にまで減少を」国内旅行会社に指示（2025年12月25日掲載）｜日テレNEWS NNN



このインフレ時代に、600円くらいだったケバブサンドが390円と大幅に安くなっていた ケバブ界に何が起こっているんだろう - Togetter



「人の気持ちがわかってしまってつらい」ではなく「人の気持ちを妄想してしまってつらい」だと分かってから生きやすくなった - Togetter



「捌いてしまうのはいかがでしょう」丸鶏がスーパーで半額で売られていた...思わず買ってしまったがオーブン無いのにどうしよう→様々な調理法集まる - Togetter



年間1万人が発症する結核、茨城の集団感染から見える「見落としがちなリスク」とは #エキスパートトピ（堀向健太） - エキスパート - Yahoo!ニュース



これ1つで軽自動車が1台買えるという噂の高級座席「マジか！この座席そんなにするのか」「コスパ最強の観光列車」 - Togetter









高速道路の車線数と交通量が一目でわかる路線図が欲しかったので作ってみています pic.twitter.com/EqbYSvQC0f — Rano / 加藤太一🍉 (@ibrn_) 2025年12月22日











海外ニキがこぞって『ケンタッキーの予約はしたか？日本ではクリスマスにケンタッキーなんだろ？』って聞いてくるの面白い - Togetter



2025年、読んでおもしろかった本を振り返る！ - 基本読書



「真面目なハズの秋田経済新聞まで乗っかると」ぼだっこフレーク、発売1年ほどで出荷数が10万個に達してしまう 米100合は必要そうだが「まだまだ甘い」という感想も - Togetter



父親にガンが見つかったことをバイト先に話したらロッカーに「今のあなたは必要なものだと思うから、よかったら⚪︎月⚪︎日にここに来て」という手紙と本、チラシがあった - Togetter



アメリカ人って本当に自己紹介の初手で州の名前言ってくる「Fromオレゴンとか言われてもオレゴンの事全く分からないぞ」「I’ｍ From茨城で対抗しようかな」 - Togetter



「クリスマスケーキを無事受け取って帰宅、今年のはヤバい」→高島屋のケーキぶっ壊れ事件を思い出すデザインだが実は35,000円の高級ケーキ - Togetter



「ちなみにbeforeこれなのでメイクって怖い」一重でもあざといキャラアイドルっぽいメイク、そのビフォアフにすっぴんでも十分可愛いと反応集まる - Togetter









私は将来言葉狩りを始めた連中を絶滅させなければならないと確信した



メロンちゃんくんが悪いのではない

「ロリ」という言葉を規制した結果ロリポップキャンディの文字列すら使えないほうが問題なだけだ



マジで



ロリポップとロリはちげえだろうが！！！！！！！！！！！！！ pic.twitter.com/ZvlgLagOZN — 高坂流＠C107一日目東ヤ-17a (@takasaka393) 2025年12月25日



「Rubyリリース30周年パーティー」開催報告



食べログ黎明期の振り返りとAI時代のこれから - Tabelog Tech Blog



これからメールサーバをつくるならStalwart - Tomohisa Oda



うっかりミスでアクティブユーザー1万人超えのサービスをサ終させた話





Xが、新たに他人の投稿画像を目が覚めるほど容易にAI編集して投稿できるボタンを追加し、大きな批判が起きていますね。https://t.co/7lZxkv8EcU… — 福井健策 FUKUI, Kensaku (@fukuikensaku) 2025年12月25日





Xの改悪で他のSNSに移行しようって話題になってもXから有名アカウントとか公式アカウントが出ていかないから結局SNS規模の差で負けてまた戻ってくるんだよな、ずっとこの繰り返しやで。

だって人いないもん他のSNS — ぐんじょうです❗ (@nanashnojo) 2025年12月24日



25年愛するお絵かき掲示板のために、54歳でコードを書き始めた。Javaアプレット廃止に抗って【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）



【PC Watchのキーボード黙示録】ノートPCのキーボードがお気に入りなので、そのまま単体化したものを買った【ライター平澤寿康の場合】 - PC Watch



さくらのクラウド向け Terraform プロバイダーの新メジャーバージョンを正式リリースしました | さくらのクラウドニュース



マッチングアプリで“独身偽装” 検察官の男性に賠償求め提訴 | NHKニュース | 裁判、東京都、検察



Xに画像の「AI編集」ボタン登場 悪用などに注意 - Impress Watch



ネット通販で販売の電気製品など 安全性を高める改正法が施行 | NHKニュース | 火災、IT・ネット、経済産業省



NotebookLMで60ページ超の登壇スライド作成してみた #生成AI - Qiita



【特集】「年末年始にPCは買える？」主要BTOを緊急調査、受注停止や納期2月など異変も - PC Watch



とほほのMarkdown入門 - とほほのWWW入門



「スマホのバッテリー修復」うたう怪しいUSBドングル、そのあきれた正体とは - CNET Japan







みんな...ただいまああああああ！！！！！！！！！！！！！！【にじさんじ/鈴原るる】 - YouTube





【歌ってみた】ラストコンティニュー【にじさんじ/鈴原るる】 - YouTube









作家の神楽坂淳さん死去：時事ドットコム



愛知の射撃場にラーメン作りに行きました。 - ニコニコ動画





メリークリスマス！！！！（2025） - ニコニコ動画















ウマ娘シンデレラグレイはこれにて完結となりますが

競馬と同じく、ウマ娘の物語はまだまだ続いていくのです



競走馬が今日の名血が明日の名血を作るように

ウマ娘もまた、今日の物語が明日の物語を作る



僕の連載が終わったところで

第２第３の久住太陽が必ず現れるだろう… — 久住太陽 (@KUZUMI777) 2025年12月25日





メリクリ pic.twitter.com/XkO9ckb4wV — だも (@mo362335) 2025年12月24日





クリスマスなので、ゆゆ式の4コマが描けました pic.twitter.com/1C8U7DyKts — ヒュースケン こしあん派 (@bigblackship) 2025年12月24日











TVアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期番宣CM|2026年1月8日から放送開始 - YouTube





TVアニメ『真夜中ハートチューン』番宣CM | 2026.1.6～ON AIR!! - YouTube





【魔都精兵のスレイブ2】第2期キャラクターPV「和倉 優希（CV:広瀬裕也）」｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube





TVアニメ『勇者刑に処す』番宣CM│2026年1月3日(土)より順次放送開始 - YouTube





【推しの子】MERRY CHRISTMAS 2025【有馬かな】 - YouTube





TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」ときめきスチル～冬の贈り物～ - YouTube





TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」クリスマススペシャル動画 - YouTube





TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』番宣CM - YouTube





TVアニメ「うちの弟どもがすみません」ティザーPV 15秒Ver.｜2026年放送決定 - YouTube





『ソニックレーシング クロスワールド』 ナイツ トレーラー - YouTube





『Apartment No 129』 | PS5® Games - YouTube





アーケードアーカイブス 500タイトル記念作品『アーケードアーカイブス スペースインベーダー』配信開始！ - YouTube





『フロントミッション サード: リメイク』- 発売日発表トレーラー - YouTube





永野護が貫くデザイン思想──すべての形は美しい | ARTnews JAPAN（アートニュースジャパン）



【懲罰の件について】



2025年12月23日に公表されました黒田監督及び弊クラブへの懲罰につきまして、パワハラについては認定されておりません。



不適切な暴言についてのけん責につきましては、真摯に受け止め反省、改善してまいります。… — FC町田ゼルビア (@FcMachidaZelvia) 2025年12月24日









元プロ選手として、これは綺麗事ではなく実体験として書きます。



自分は現役時代、

挨拶をしても無視される、

練習で一切の指示も声もかけられず、

まるで「存在しない人間」のように扱われた経験がある。



それをすべてパワハラだと言い切るつもりはない。

プロの世界は結果がすべてで、… — 近藤直也 (@do3_naoya) 2025年12月25日



木瀬部屋で暴力問題発生 現金盗んだ力士を殴った力士が引退、親方は降格 - 大相撲 : 日刊スポーツ



NHK放送のドラマめぐり 遺族が賠償求め提訴 | NHKニュース | テレビ局、裁判、メディア



【有馬記念】最新映像！メイショウタバル “飼い葉モグモグ” 武豊騎手とのコンビで春秋グランプリ制覇へ！ ※協力：石橋守厩舎 - YouTube





【独自】国分太一さんの人権救済申し立てを認めず 日本弁護士連合会 国分さんの代理人「『人権侵害ではない』と認定されたわけではない」 | TBS NEWS DIG



【ケンタランチに“550円の新風”！】人気バーガーがポテトと一緒におトクに楽しめる“550(ゴーゴー)コンビ”新登場 「チキンフィレバーガー」「和風チキンカツバーガー」がコンビで登場！ 1月5日(月)から販売開始｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD

