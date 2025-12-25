ヘッドライン

2025年12月25日のヘッドラインニュース


テレビ朝日系列の「スーパー戦隊」枠の後番組『超宇宙刑事ギャバンインフィニティ』が2026年2月15日(日)から放送スタートであることが発表されました。

PROJECT R.E.D. - 超宇宙刑事ギャバンインフィニティ｜テレビ朝日
https://www.tv-asahi.co.jp/RED/gavaninf/

解禁されたメインビジュアルや3人のギャバンのビジュアルはこんな感じ。


超予告第2弾も公開されています。

【PROJECT R.E.D.】「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」超予告Ⅱ - YouTube


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。


「サンタの移動速度」を天文学者が計算、速すぎてトナカイの鼻が赤方偏移 - GIGAZINE

サンタクロースはEUの一般データ保護規則(GDPR)を守れているのか？ - GIGAZINE

サンタにクリスマスツリーを発射して自宅への侵入を阻止する巨大武器「サンタスレイヤー」 - GIGAZINE

400年前に発行された「永久債」の利息をニューヨーク証券取引所が受け取り - GIGAZINE

ローマ教皇がエッチな写真に「いいね！」したとしてバチカンが調査を開始 - GIGAZINE

糖尿病は「脂肪が肝臓からすい臓にあふれ出して」発症するということが判明 - GIGAZINE

約2000年前の古代都市ポンペイの遺跡から馬の姿がまるごと発掘される - GIGAZINE

日本アニメではなぜ徹底的に電線が描かれるのか？を海外メディアが推察 - GIGAZINE

メキシコのオタクの聖地「AKIBAビル」に潜入してきた - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）




◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
となりの発達障害：「大変だから免除」は教育放棄　京都大准教授が発達障害学生に望む力 | 毎日新聞

日本版GPSみちびき5号衛星を喪失、内閣府が発表　H3は再突入：朝日新聞

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
所得格差のジニ係数、再分配前は過去最大　高齢化で23年0.58 - 日本経済新聞

【速報】N党立花党首、百条委員長中傷疑いは不起訴|47NEWS（よんななニュース）

立花孝志党首を不起訴　百条委員長の兵庫県議への名誉毀損容疑など [兵庫県]：朝日新聞

跳ねる高市首相とトランプ氏　見えた被支配構造と「ジェンダーの囮」 [高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

河野太郎氏、番組共演の席上で北村晴男氏を訴えること明言「もうじき訴訟をやります。ダメなものはダメ」 - スポーツ報知

高市首相「継戦能力高めていく」　安保3文書の前倒し改定めぐり [高市早苗首相　自民党総裁]：朝日新聞

実弾発射機能“おもちゃの拳銃”回収期限迫り警察「届け出を」 | NHKニュース | 警察、警察庁

《本人直撃》「日本は核保有すべき」発言をしたのは“核軍縮担当”の首相補佐官だった！ 高市首相が更迭しない理由は… | 文春オンライン

ローマ教皇、ロシアのクリスマス停戦拒否に「大きな悲しみ」 | ロイター

米最高裁、シカゴへの州兵派遣認めず　トランプ政権に打撃 - CNN.co.jp

ウクライナ軍、東部シベルスクから撤退　要衝掌握に向けロシア軍前進 | ロイター


首を折られた豊臣秀吉像 愛媛県警の警察官らを器物損壊の疑いで書類送検へ 出張中で酒に酔っていたか 名古屋･西区の円頓寺商店街 | TBS NEWS DIG (1ページ)

石川：白山市議報酬引き上げ　月額８万２０００円　なり手不足など理由：地域ニュース : 読売新聞


大阪・関西万博 運営収支 最大370億円の黒字見通し 博覧会協会 | NHKニュース | 大阪・関西万博、観光、大阪府

写真では分からなかった　20年前の脱線「実寸大」再現が伝える衝撃 | 毎日新聞

【動画】セクハラ疑惑報道の東海テレビ会長が辞任　調査委員会はセクハラ認めず「経営者として不適切」：中日新聞Web

週刊新潮が謝罪文 差別的内容で批判相次ぎ終了したコラムで | NHKニュース | 文芸、文化・芸術・エンタメ

「水源が中国関係者に買われた」とＳＮＳで拡散、和歌山知事が「偽情報」と否定…きっかけはアベマ番組 : 読売新聞

サッポロＨＤ、恵比寿ガーデンプレイスなどの不動産事業を４７７０億円で売却…外資系ファンドに : 読売新聞

トランプ氏、エプスティーン元被告の自家用機に考えられていたより多く搭乗　 検察メールに記述 - BBCニュース

中国で「クリスマス禁令」、獄中でイブ迎える牧師も　強まる信仰統制 | 毎日新聞

立花孝志党首の不起訴、情報源を考慮か　兵庫県議が音声データを提供 [兵庫県]：朝日新聞

水没駐車場、全車両の被害を一部補償へ　国が表明「早期救済を勘案」 [三重県]：朝日新聞


【速報】新駅名は「JR貝塚駅」　九州大箱崎キャンパス跡そばに2027年開業｜【西日本新聞me】

【独自】中国政府「日本への旅行者を6割にまで減少を」国内旅行会社に指示（2025年12月25日掲載）｜日テレNEWS NNN

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
このインフレ時代に、600円くらいだったケバブサンドが390円と大幅に安くなっていた ケバブ界に何が起こっているんだろう - Togetter

「人の気持ちがわかってしまってつらい」ではなく「人の気持ちを妄想してしまってつらい」だと分かってから生きやすくなった - Togetter

「捌いてしまうのはいかがでしょう」丸鶏がスーパーで半額で売られていた...思わず買ってしまったがオーブン無いのにどうしよう→様々な調理法集まる - Togetter

年間1万人が発症する結核、茨城の集団感染から見える「見落としがちなリスク」とは #エキスパートトピ（堀向健太） - エキスパート - Yahoo!ニュース

これ1つで軽自動車が1台買えるという噂の高級座席「マジか！この座席そんなにするのか」「コスパ最強の観光列車」 - Togetter





海外ニキがこぞって『ケンタッキーの予約はしたか？日本ではクリスマスにケンタッキーなんだろ？』って聞いてくるの面白い - Togetter

2025年、読んでおもしろかった本を振り返る！ - 基本読書

「真面目なハズの秋田経済新聞まで乗っかると」ぼだっこフレーク、発売1年ほどで出荷数が10万個に達してしまう 米100合は必要そうだが「まだまだ甘い」という感想も - Togetter

父親にガンが見つかったことをバイト先に話したらロッカーに「今のあなたは必要なものだと思うから、よかったら⚪︎月⚪︎日にここに来て」という手紙と本、チラシがあった - Togetter

アメリカ人って本当に自己紹介の初手で州の名前言ってくる「Fromオレゴンとか言われてもオレゴンの事全く分からないぞ」「I’ｍ From茨城で対抗しようかな」 - Togetter

「クリスマスケーキを無事受け取って帰宅、今年のはヤバい」→高島屋のケーキぶっ壊れ事件を思い出すデザインだが実は35,000円の高級ケーキ - Togetter

「ちなみにbeforeこれなのでメイクって怖い」一重でもあざといキャラアイドルっぽいメイク、そのビフォアフにすっぴんでも十分可愛いと反応集まる - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
「Rubyリリース30周年パーティー」開催報告

食べログ黎明期の振り返りとAI時代のこれから - Tabelog Tech Blog

これからメールサーバをつくるならStalwart - Tomohisa Oda

うっかりミスでアクティブユーザー1万人超えのサービスをサ終させた話



25年愛するお絵かき掲示板のために、54歳でコードを書き始めた。Javaアプレット廃止に抗って【フォーカス】 | レバテックラボ（レバテックLAB）

【PC Watchのキーボード黙示録】ノートPCのキーボードがお気に入りなので、そのまま単体化したものを買った【ライター平澤寿康の場合】 - PC Watch

さくらのクラウド向け Terraform プロバイダーの新メジャーバージョンを正式リリースしました | さくらのクラウドニュース

マッチングアプリで“独身偽装” 検察官の男性に賠償求め提訴 | NHKニュース | 裁判、東京都、検察

Xに画像の「AI編集」ボタン登場　悪用などに注意 - Impress Watch

ネット通販で販売の電気製品など 安全性を高める改正法が施行 | NHKニュース | 火災、IT・ネット、経済産業省

NotebookLMで60ページ超の登壇スライド作成してみた #生成AI - Qiita

【特集】「年末年始にPCは買える？」主要BTOを緊急調査、受注停止や納期2月など異変も - PC Watch

とほほのMarkdown入門 - とほほのWWW入門

「スマホのバッテリー修復」うたう怪しいUSBドングル、そのあきれた正体とは - CNET Japan


◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
みんな...ただいまああああああ！！！！！！！！！！！！！！【にじさんじ/鈴原るる】 - YouTube


【歌ってみた】ラストコンティニュー【にじさんじ/鈴原るる】 - YouTube



作家の神楽坂淳さん死去：時事ドットコム

愛知の射撃場にラーメン作りに行きました。 - ニコニコ動画


メリークリスマス！！！！（2025） - ニコニコ動画









TVアニメ「どうせ、恋してしまうんだ。」第2期番宣CM|2026年1月8日から放送開始 - YouTube


TVアニメ『真夜中ハートチューン』番宣CM | 2026.1.6～ON AIR!! - YouTube


【魔都精兵のスレイブ2】第2期キャラクターPV「和倉 優希（CV:広瀬裕也）」｜2026年1月8日放送&配信開始 #まとスレ - YouTube


TVアニメ『勇者刑に処す』番宣CM│2026年1月3日(土)より順次放送開始 - YouTube


【推しの子】MERRY CHRISTMAS 2025【有馬かな】 - YouTube


TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」ときめきスチル～冬の贈り物～ - YouTube


TVアニメ「愛してるゲームを終わらせたい」クリスマススペシャル動画 - YouTube


TVアニメ『29歳独身中堅冒険者の日常』番宣CM - YouTube


TVアニメ「うちの弟どもがすみません」ティザーPV 15秒Ver.｜2026年放送決定 - YouTube


『ソニックレーシング クロスワールド』 ナイツ トレーラー - YouTube


『Apartment No 129』 | PS5® Games - YouTube


アーケードアーカイブス 500タイトル記念作品『アーケードアーカイブス スペースインベーダー』配信開始！ - YouTube


『フロントミッション サード: リメイク』- 発売日発表トレーラー - YouTube


永野護が貫くデザイン思想──すべての形は美しい | ARTnews JAPAN（アートニュースジャパン）

◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）




木瀬部屋で暴力問題発生　現金盗んだ力士を殴った力士が引退、親方は降格 - 大相撲 : 日刊スポーツ

NHK放送のドラマめぐり 遺族が賠償求め提訴 | NHKニュース | テレビ局、裁判、メディア

【有馬記念】最新映像！メイショウタバル “飼い葉モグモグ” 武豊騎手とのコンビで春秋グランプリ制覇へ！ ※協力：石橋守厩舎 - YouTube


【独自】国分太一さんの人権救済申し立てを認めず 日本弁護士連合会 国分さんの代理人「『人権侵害ではない』と認定されたわけではない」 | TBS NEWS DIG

◆新商品（衣・食・住）
【ケンタランチに“550円の新風”！】人気バーガーがポテトと一緒におトクに楽しめる“550(ゴーゴー)コンビ”新登場 「チキンフィレバーガー」「和風チキンカツバーガー」がコンビで登場！ 1月5日(月)から販売開始｜日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 KENTUCKY FRIED CHICKEN JAPAN,LTD

