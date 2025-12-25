2025年12月25日 17時00分 試食

カントリーマアムを白いチョコレートでコーティングした「カントリーマアムシロじわーる」試食レビュー



カントリーマアムを白いチョコレートでコーディングした「カントリーマアムシロじわーる」が2025年12月16日に登場しました。内側のカントリーマアムには発酵バターを使用しており、「背徳感たっぷりなミルク感あふれるコク深い美味しさ」に仕上がっているとのこと。どんな味がするのか気になったので実際に買って食べてみました。



１０７ｇカントリーマアムシロじわーるミドルパック | チョコまみれワールド（ビスケット・パイ） | 株式会社不二家

https://www.fujiya-peko.co.jp/sweets/item/27840.html



コンビニエンスストアのお菓子コーナーでカントリーマアムシロじわーるを発見。





買ってきました。「じわじわ じわっと じゅーしー」と記されています。





名称はクッキーで、材料には準チョコレート、小麦粉、砂糖、バター、食塩などが含まれています。





カロリーは1枚当たり54kcal。





袋の中には小袋が10個入っていました。イラストは全6種類です。





小袋の中にはクッキーが1枚。分厚く立体的な形状です。





包丁で半分に切ってみました。茶色いクッキーが白いチョコレートコーティングで包まれています。





食べてみると、甘いチョコレートやクッキーの味に混ざってバターっぽい塩味が感じられます。通常のカントリーマアムもしっとりした食感ですが、カントリーマアムシロじわーるは口に入れる際に滑らかなチョコレートが舌に触れるため、パサパサ感が皆無になってしっとりさがさらに増しています。チョコレートコーティングは薄めで味のメインはクッキー部分が担当している感じなので、試食した編集部員からは「チョコレートのパリパリした食感を期待していたけど、柔らかめなコーティングで通常のカントリーマアムに近い食感になっている」という感想も得られました。





カントリーマアムシロじわーるはオープンプライスで、Amazon.co.jpでは18袋セットを税込6182円(1袋当たり343円)で入手できます。



Amazon.co.jp: 不二家 カントリーマアムシロじわーるミドルパック 107g×18袋 : 食品・飲料・お酒

