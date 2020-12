2020年12月25日 12時55分 メモ

ローマ教皇がエッチな写真に「いいね!」したとしてバチカンが調査を開始

by Republic of Korea



第266代ローマ教皇であるフランシスコ教皇の公式Instagramアカウントがセクシーな画像を「いいね!」したとして、バチカンが内部調査を開始しました。



Pope Francis Under Fire Again for Allegedly 'Liking' Another Racy Picture on Instagram

https://www.news18.com/news/buzz/did-pope-francis-just-like-another-racy-photo-on-instagram-models-viral-tweet-claims-so-3207830.html



2020年12月23日、アダルトシーンでも活動するMargot(@margot_foxx)さんがフランシスコ教皇の公式アカウントから「いいね!」を受けたというスクリーンショットを明かしました。問題のスクリーンショットが以下、左側がフランシスコ教皇が「いいね!」した写真で、右側がフランシスコ教皇の公式アカウントである証明。Margotさんは「うーん、教皇が私の写真を気に入ったってこと?」とコメントしています。





この一件について、バチカンはカトリック教会側に何らかの原因があるのかに関して内部調査を行うだけでなく、Instagramを所有するFacebookに何が起きたのかを調査するよう求めています。



なお、フランシスコ教皇の公式アカウントがセクシーな画像を「いいね!」して問題になったのはこれが初めてではありません。2020年11月にもブラジルのセクシー女優のナタリア・ガリボット(@nataagataa)氏の写真を「いいね!」したとして、大きな問題となっていました。問題の写真が以下。





この一件について、ガリボット氏は「教皇の祝福を受けました」「私は天国に行くでしょうね」とコメントしていました。