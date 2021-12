2021年12月24日 10時51分 ハードウェア

Alexaユーザーの4人に1人は最初の1週間しか使っていない



Amazonは音声アシスタント・Alexaに対応した端末として、スマートスピーカー「Echo」シリーズやスマートディスプレイ「Echo Show」などを展開していますが、15%~25%のユーザーは、使い始めて2週間で使用をやめているというデータがあることがわかりました。



ニュースサイト・BloombergがAmazonの内部文書に基づく情報として報じた内容によると、Alexa対応端末は使用開始から2週間後で15%~25%がアクティブではなくなっているとのこと。



また、「Alexa対応端末を週1回使う割合」は、Echo Showのようにディスプレイを搭載した端末が74%、スマートスピーカー・Echoが66%、小型スマートスピーカー・Echo Dotが56%でした。





Echoを3年以上使っているというニュースサイト・MashableのJennimai Nguyen氏は、最初にEchoをプレゼントされたときには「生活の質がどこまでも向上しそう」と感じたものの、もはや当初の「キラキラ感」は失われてきており、今や音楽再生やキッチンタイマー、天気予報といった用途でしか使っていないと述べています。



Nguyen氏の例は特別なものではなく、実際にAmazonの内部文書でも、Alexa対応端末の主要な使用例は「音楽再生」「タイマー」「照明のオンオフ切り替え」であることが示されているとのこと。



Amazonは2020年に作成した内部文書において、スマートスピーカー市場の将来的な成長幅を「年に1.2%」と予測し「成長段階を過ぎた」と結論づけていますが、広報担当者のKinley Pearsall氏はBloombergに対して「Alexaの成長が鈍化しているというのは正確な表現ではありません。Alexaは実際のところ、成長を続けています。顧客の利用は増加しており、これまで以上に世界で使われています」と説明したそうです。