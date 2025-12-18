2025年12月18日 17時26分 試食

ナッツやフルーツをたっぷり配合して香り豊かな「ブラックサンダー ひとくちサイズ たっぷりナッツ／たっぷりフルーツ」試食レビュー



有楽製菓のブラックサンダーシリーズから、「ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりナッツ」「ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりフルーツ」が2025年12月23日(火)からセブンｰイレブンで登場します。一足早く食べられる機会を得られたので、実際にどんな味なのかを食べて確かめてみました。



ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりナッツとブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりフルーツのパッケージはこんな感じ。





まずブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりナッツを食べてみます。





パッケージの裏面には、アーモンドビスケット・カシューナッツ・アーモンド・ヘーゼルナッツプラリネとアーモンドペーストを使用していることが明記されており、原材料名にも記されています。





カロリーは1袋46g当たり260kcalです。





袋から中身を取り出してみました。一口サイズのブロックが7粒。





ナッツが入っているということでガリガリっと噛み砕くような食感を想定していましたが、実際はシャリシャリッとして軽い噛み応え。チョコレートと共にアーモンドの香りがしっかりと感じられます。試食した編集部員からは「アーモンド入りのチョコレートは食感が得意じゃないけれど、これはアーモンドがほどよく細かくて食感が小気味いいのでアリ」というコメントが得られました。





つづいて、ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりフルーツ。





ココアクッキー、レーズン、りんごパウダーとバナナパウダー、乾燥オレンジが入っているとのこと。





カロリーは1袋46g当たり247kcalでした。





袋から中身を取り出してみました。一口サイズのブロックが7粒で、ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりナッツと比べると表面のチョコレートの色がやや濃い印象。袋を開けた瞬間にりんごのようなフルーティーな香りが漂います。





食べてみると、甘酸っぱいりんごとレーズン由来のぶどうの香りがふわっと広がり、その奥からやや酸味のあるオレンジの風味が感じられました。華々しい香りと爽やかな酸味はチョコレートとの相性がよく、高級感があります。試食した編集部員からは「フルーツの風味がしっかりとあって、レーズンのぷちっとした食感もあり、甘いチョコレートとの組み合わせがよい」というコメントもありましたが、別の編集部員からは「食べたあとにもオレンジの香りが残るのがどうにも」という声もあり、好みはやや分かれるようです。





ブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりナッツとブラックサンダーひとくちサイズ たっぷりフルーツは2025年12月23日から、全国のセブンｰイレブンで購入可能。どちらも価格は税込213円です。数量限定とのことなので、気になった人は早めにチェックするのがよさげです。