ブラックフライデーの安売り製品の90％はブラックフライデー前から安かった

アメリカなどで感謝祭が行われる11月の第4木曜日の翌日が、感謝祭プレゼントの一掃セールが行われる「ブラックフライデー」に当たります。日本でも開催されるようになってきた大規模なセールイベントですが、イギリス・BBCの 調査 で「セール対象品の90%はセール前から安かった」ということが判明しています。 Don't get scammed by Black Friday 'deals', warns new investigation https://www.thesouthafrican.com/lifestyle/breaking-black-friday-sales-genuine-investigation-which-uk/

2021年11月26日 10時30分00秒 in Posted by log1p_kr

