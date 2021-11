2021年11月26日 10時39分 ゲーム

月間アクティブユーザー1億人超の人気ゲーム「Roblox」が人気YouTuberを訴える



ユーザーがゲームを作成したり、他ユーザーが作成したゲームをプレイしたりすることが可能な大規模マルチプレイヤーオンラインゲームの「Roblox」は、月間アクティブユーザー数が1億人超という絶大な人気を誇るゲームです。そんなRobloxが「Robloxとそのユーザーを傷つけることを目的とした違法行為を犯した」として、チャンネル登録者数76万人超のYouTuberであるRuben Simを訴えました。



Robloxの弁護士が2021年11月23日(火)、カリフォルニア州の裁判所に対し、人気YouTuberのRuben Simことベンジャミンロバート・サイモン氏が「Robloxとそのユーザーを傷つけることを目的とした違法行為を犯した」として訴訟を起こしました。Roblox側は訴訟の損害賠償金として160万ドル(約1億8000万円)の支払いを求めています。





サイモン氏は長らくRoblox関連の動画を投稿してきたコンテンツクリエイターとして知られていますが、近年はRobloxからアカウントBANされており、ゲームをプレイすることができなくなっていました。しかし、サイモン氏はRobloxをハッキングして他人が作成したアカウントを使用することで、引き続きRobloxをプレイしています。Robloxは「サイモン氏はユーザーへの嫌がらせや人種差別的で同性愛を嫌悪するようなスラングを使用し、セクハラ行為を行ったりアドルフ・ヒトラーの写真をアップロードしたりすることでアカウントをBANされた」と語っています。さらに、Robloxは「こういった過激なコンテンツをYouTubeチャンネルやPatreonにアップロードすることで、サイモン氏は資金を稼いでいる」と指摘しました。



Robloxは2021年10月にアメリカ・サンフランシスコで開発者向け会議のRoblox Developers Conferenceを開催しました。このRoblox Developers Conferenceの開催を延期させるため、サイモン氏は自身の信者に「Robloxに銃撃事件を起こすように」と促していたとRoblox側は主張しています。Roblox Developers Conference開催中もサイモンはTwitter上に「悪名高いイスラム過激派がRoblox Developers Conferenceについて捜査している」などとツイートしたことが明らかになっています。



Robloxは「サイモン氏のツイートにより、地元警察および民間警備会社と協力してRoblox Developers Conferenceの開催施設を検査する必要があり、一時的にイベントを取りやめざるを得なくなりました」と記し、サイモン氏のツイートによりイベントの運営に支障をきたしたと主張。加えて、施設の検査に5万ドル(約570万円)の費用がかかったことも明らかにしています。



また、Robloxはサイモン氏がゲーム内およびソーシャルメディア上でRobloxユーザーおよび従業員に対して「標的型の嫌がらせ」を繰り返してきたとも概説しています。



なお、ゲーム関連メディアのPolygonがRobloxとサイモン氏にコメントを要請していますが、記事作成時点ではどちらからも返答は得られていません。