核融合エネルギーの開発は今後どのように進んでいくのか？

かつて「実現不可能」と言われていた 核融合エネルギー を利用した発電が、現実味を帯びてきています。今後数十年のうちに商用化が見込まれる核融合エネルギーですが、実際にはどのくらいのタイムスパンで研究が進んでいるのか、そもそもどのような研究が存在するのかを、natureが解説しています。 The chase for fusion energy https://www.nature.com/immersive/d41586-021-03401-w/index.html 一般的な発電方法として、主に火力発電や原子力発電などが利用されていますが、気候変動の原因となったり環境汚染が問題になったりと、いずれも大きな欠点を抱えています。太陽光発電を始めとする再生可能エネルギーの利用も増加しているものの、例えば太陽光は常に使えるエネルギー源ではないため、「安定したエネルギー供給ができない」といった課題が残っています。 上記のような背景から、エネルギー問題を解決する可能性があるものとして注目されているのが「核融合エネルギー」です。核融合エネルギーはかつて「実現不可能」と言われていましたが、技術の進歩により現実味を帯びてきました。これに伴い、国家機関だけでなく民間企業による開発も行われ、記事作成時点では世界30社以上の民間企業が核融合エネルギー開発に取り組んでいるとのこと。一方で「今後10年以内に核融合エネルギーの商業化が実現する」といった企業の見通しは投資家から資金を集めることを目的としており、民間企業に属さない研究者は「楽観的すぎる考え」だと評しています。

2021年11月26日 23時00分00秒 in サイエンス, Posted by logq_fa

