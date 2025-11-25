2025年11月25日 17時26分 試食

無炭酸ゲーミングエナドリ「ZONe ENERGY GAMING 24/7」はマンゴーの味が濃い無炭酸のマンゴーラッシーフレーバー



エナジードリンクのZONe ENERGYシリーズに「ZONe ENERGY GAMING 24/7」が2025年11月25日に加わりました。PlayStationや日清カレーメシとのコラボ製品で、パッケージにはDualSenseなどがプリントされています。味は甘くて濃いマンゴーラッシーフレーバーとのことで、実際に飲んで味を確かめてみました。



ZONe ENERGY GAMING 24/7のパッケージはこんな感じ。





無炭酸で、果汁は1％配合。製品名の右下にDualSenseのマークがプリントされています。なお、24/7という名称は「365日いつでも」という意味で、「いつでもゲームを楽しんでほしい」という気持ちを込めているそうです。





背面にはPlayStationと日清カレーメシのロゴが配されています。





原材料には発酵乳やマンゴー果汁、アルギニン、カフェインなどが含まれています。





カロリーは1本当たり169kcalで、カフェインは75mg入っています。400ml缶の「HYPER ZONe ENERGY」のカフェイン量は150mgなので、ZONe ENERGY GAMING 24/7は控えめなエナジードリンクと言えます。





色を確認するためにガラスのコップに注いでみました。色は黄色で、透明ではありません。





かなり甘みの強い味で、一口飲んだ瞬間に「マンゴーの味がする」と分かるほどの果実感です。一方で、ラッシーらしい乳製品の味わいは弱めで、「言われてみたら納得」といった感じ。後味として舌の上に発酵乳の独特の風味が残る感覚はありますが、マンゴーの味がかなり強くて後ろに隠れています。エナジードリンクっぽいケミカルな風味は感じません。無炭酸なので、ボイスチャットしながらのゲームプレイやライブ配信のお供にも適しています。





ZONe ENERGY GAMING 24/7の希望小売価格は税別233円で、Amazon.co.jpでは24本セットが税込5198円(1本当たり217円)で入手できます。



また、PlayStation 5などが当たるキャンペーンも実施されています。

