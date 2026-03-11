2026年03月11日 19時31分 レビュー

無料でアップロードした画像や動画を意図的に劣化させガビガビにするツール「GABIBI(ガビビ)」



デザイナーであるトミナガハルキさんが、画像を意図的に劣化させてノイズだらけにする無料のウェブツール「GABIBI(ガビビ)」を公開しました。美麗な写真をあえて90年代～00年代にインターネットで見られたような低画質でノイズだらけのJPEG画像に加工することができます。



画像劣化ツール - GABIBI（ガビビ）| AMIX

https://amix-design.com/tl/tool-gabibi/









GABIBIのUIの左側に、劣化させたい画像をドラッグ＆ドロップします。





UI右側で、「解像度リサイズ」「JPEG圧縮強度」「再帰実行回数」をスライドで調整し、「劣化を実行する」をクリックすればOK。解像度リサイズを小さくするほど、JPEG圧縮強度を小さくするほど、再帰実行回数を多くするほど画像が強く劣化します。





解像度リサイズ10％・JPEG圧縮強度10％・再帰実行回数10回で劣化を実行したところ、UIの右側に劣化後の画像が表示されました。「保存する」をクリックすると、JPEG形式でローカルに保存できます。





元画像(左)と劣化後の画像(右)を並べたものが以下。中央のスライドバーを左右に動かすことで見比べることが可能です。





また、GABIBIには動画版のDOU-GABIBIも存在します。



動画劣化ツール - DOU-GABIBI（ドウガビビ）| AMIX

https://amix-design.com/tl/tool-gabibi-d/





使い方はGABIBIと同じで、UIの左側に動画をドラッグ＆ドロップ。続いて右側で「解像度リサイズ」「動画の圧縮強度」「再帰実行回数」「フレームレート」「出力解像度」を調整し、「劣化を実行する」をクリックすればOK。なお、読み込み対応している動画ファイルの形式はMP4・MOV・WebMとなっています。





動画の劣化変換は少し時間がかかります。





処理が終わると、左側に劣化後の動画が表示されます。「MP4で保存する」をクリックで保存可能。





変換前の動画(左)と劣化後の動画(右)を並べたものが以下。ファイルサイズは12MBだったのが、劣化によって431KBに圧縮されています。



動画劣化ツール「DOU-GABIBI」で動画を劣化したらこんな感じ - YouTube





なお、トミナガさんは意図的に音楽や音声を劣化させるツール「PIGAGA(ピガガ)」も公開しています。









音質劣化ツール - PIGAGA（ピガガ）| ローファイ・ホラー・レトロ表現に | AMIX

https://amix-design.com/tl/tool-pigaga/

