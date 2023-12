MP3圧縮で劣化しまくった音質を再現してくれるプラグイン「MAIM」

実際にMAIMで音源を劣化させるとどんな感じなのかは以下のムービーを見るとよくわかります。 MP3圧縮による音質劣化を再現するプラグイン「MAIM」を使うとこんな感じ - YouTube MAIMは、Windows・Linux向けにVST3プラグイン、Mac向けにAUプラグインとVST3プラグインが、GPL v3.0ライセンスに基づいて無償で配布されています。ソースコードは以下のGitHubリポジトリで公開済み。 GitHub - ArdenButterfield/Maim: Audio plugin for custom MP3 distortion and digital glitches https://github.com/ArdenButterfield/Maim また、ユーザーマニュアルもGitHubで公開されています。 Maim/Docs/Manual.md at main · ArdenButterfield/Maim · GitHub https://github.com/ArdenButterfield/Maim/blob/main/Docs/Manual.md

2023年12月17日 23時00分00秒 in ソフトウェア, 動画, Posted by log1i_yk

