2023年12月18日 06時00分 メモ

中国発のロマンス詐欺「豚殺し」で100億円以上を資金洗浄した容疑で男女4人が起訴される



アメリカ司法省が2023年12月14日に、出会い系サービスなどを使った恋愛詐欺で被害者から巻き上げられた8000万ドル(約113億円)の資金を国内外に送金した疑いで、カリフォルニア州とイリノイ州に住む30代から40代の男女4人をマネーロンダリングなどで起訴したと発表しました。



Office of Public Affairs | Four Individuals Charged for Laundering Millions from Cryptocurrency Investment Scams | United States Department of Justice

https://www.justice.gov/opa/pr/four-individuals-charged-laundering-millions-cryptocurrency-investment-scams



Four charged by feds, accused of running an $80 million ‘pig butchering’ scheme

https://www.nbcnews.com/news/us-news/four-charged-feds-accused-running-80-million-pig-butchering-scheme-rcna129811



US detains suspects behind $80 million 'pig butchering' scheme

https://www.bleepingcomputer.com/news/microsoft/us-detains-suspects-behind-80-million-pig-butchering-scheme/



今回問題となったのは、中国で流行し世界中に拡大した詐欺の手法で、豚を太らせてから解体するかのように時間をかけて被害者から金銭をだまし取ることから中国語で「杀猪盘(Sha Zhu Pan)」、英語では「Pig Butchering(豚殺し)」と呼ばれています。





多くの場合、「豚殺し」は間違い電話を装った連絡や迷惑メッセージで被害者に接触し、徐々に信頼関係を構築して仮想通貨を使った投資をもちかけます。その後、被害者は偽の投資プラットフォームに誘導され投資を促されますが、最終的に資金を引き出せなくなり、多額の損害を被ります。



アメリカ司法省は、この「豚殺し」により巻き上げられた資金を洗浄したとして、ルー・チャン容疑者(36歳女性)、ジャスティン・ウォーカー容疑者(31歳男性)、ジョセフ・ウォン容疑者(32歳男性)、ハイロン・ズー容疑者(40歳男性)の4人を起訴しました。





起訴された4人全員にマネーロンダリング、隠ぺいマネーロンダリング、国際マネーロンダリングの共謀罪の容疑がかけられています。また、既に逮捕されたチャン容疑者とウォーカー容疑者は、12月13日にロサンゼルス連邦裁判所で開かれた法廷審問に出席し、無罪を主張しました。



その後、チャン容疑者は勾留を命じられ、ウォーカー容疑者は保釈金付きで釈放されました。裁判は2024年2月6日に予定されており、法廷で有罪判決が下されれば、容疑者らには最大で20年の懲役刑が科される可能性があります。





一連の「豚殺し」には少なくとも284件の取引が絡んでおり、被害額は8000万ドルを超えるとのこと。4人は共謀してダミー会社や銀行口座を作って資金を洗浄し、国内外の金融機関に送金したほか、被害額のうち2000万ドル(約28億円)は容疑者らの銀行口座に振り込まれていました。



恋愛や信頼関係をエサに仮想通貨などをだまし取る「豚殺し」の被害は拡大の一途をたどっています。FBIは2022年の(PDFファイル)インターネット犯罪報告書で、「2022年にFBIのインターネット犯罪苦情受付センター(IC3)に報告されたものとしては、投資被害詐欺が最多でした。投資被害の規模は2021年の14.5億ドル(約2060億円)から2022年には33.1億ドル(約4700億円)へと127%増加しています」と報告しました。