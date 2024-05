2024年05月02日 13時00分 ソフトウェア

Instagramがオリジナルコンテンツを優先し他人の投稿をリポストするアグリゲーターアカウントの表示を減らすための施策を発表



Instagramが「Instagram上のオリジナルコンテンツを促進するための新しい施策」を発表しました。Instagramの責任者であるアダム・モセリ氏も、自身のInstagram上でオリジナルコンテンツを促進するための施策を強調しており、特にオリジナルコンテンツよりも目立つアグリゲーターアカウントの投稿を抑制するとアピールしています。



Helping Creators Find New Audiences | Instagram for Creators | Instagram for Creators

https://creators.instagram.com/blog/recommendations-and-originality







Instagram’s updated algorithm prioritizes original content instead of rip-offs - The Verge

https://www.theverge.com/2024/4/30/24144571/instagram-algorithm-ranking-recommendations-reposted-content



Instagram's algorithm overhaul will reward ‘original content’ and penalize aggregators

https://www.engadget.com/instagrams-algorithm-overhaul-will-reward-original-content-and-penalize-aggregators-130018977.html



Instagramの従来のコンテンツランク付け方式では、「多くのフォロワーを持つアカウントの投稿」や「人気のコンテンツを再投稿するアグリゲーターアカウントの投稿」が、小規模なオリジナルコンテンツ作成アカウントよりもおすすめされてしまっていたそうです。Instagramはオリジナルコンテンツの作成者により多くのチャンスを与えるために、この状況を改善すると発表しました。





Instagramに導入される変更は以下の4点です。



1:小規模クリエイターにより多くの配信機会を与えるためランク付け方式を変更

2:おすすめで表示されるリポストをオリジナルコンテンツに置き換える

3:再投稿されたコンテンツにラベルを追加し、オリジナルコンテンツを作成したアカウントにリンクする

4:コンテンツアグリゲーターの投稿をおすすめから削除する



新しいランク付け方式では、対象となるすべてのコンテンツ(オリジナルであり、コミュニティガイドラインに違反しておらず、透かしが表示されておらず、推奨ガイドラインを満たしているコンテンツ)は、楽しまれるかどうかに関係なく、楽しめると思われる少数のユーザーにおすすめとして表示されることとなります。これは、投稿したアカウントをフォローしているかどうかなどから判断されるとのこと。





さらに、オリジナルコンテンツを推奨するために、2つのアップデートも実施。ひとつ目が「Instagram上で同一のコンテンツが2つ以上見つかった場合、オリジナルのコンテンツのみがおすすめされる」というもの。これはおすすめ内の再投稿されたコンテンツが元のコンテンツに直接置き換えられることを意味します。Instagramによるとオリジナルコンテンツか否かを判断するために「オーディオ信号とビジュアル信号を用いる」とのこと。コンテンツの一部に新しいナレーションが追加されていたり、リミックスされていたりするなどの編集が加えられている場合、コンテンツが置き換えられることはないそうです。



2つ目のアップデートが「一部が編集されている場合であっても、再投稿されたコンテンツにはオリジナルコンテンツの作成者のアカウントにリンクするラベルが追加される」というもの。リポストされた再投稿コンテンツにはオリジナルの投稿へのリンクがラベルとして追加されるため、リポストされた投稿を閲覧したユーザーに対してオリジナルコンテンツが何かを明示できるようになるわけです。



さらに、アグリゲーターアカウントが自分たちが作成したわけではないコンテンツを繰り返し共有(過去30日間で10回以上)している場合、おすすめからアグリゲーターアカウントを削除することも発表しています。モセリ氏は「アグリゲーターの皆さん、フォローされていないユーザーにあなたの投稿がおすすめされ続けるように、今後は独自のコンテンツを作成することを推奨します」と言及しています。





ただし、オリジナルコンテンツの再投稿許可を得ているアカウントには、アグリゲーターアカウントに対する措置は適用されません。



なお、上記の変更は今後数カ月にわたって展開される予定ではあるものの、「十分な注意を喚起しておきたいです。この変更には多くの意見が寄せられることとなると思いますが、私はそれを歓迎します」とモセリ氏は述べました。