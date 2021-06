Instagram投稿の表示基準やランク付けの仕組みを公式が解説

写真や動画の投稿をメインとしたSNSのInstagramは世界的に人気の高いプラットフォームですが、使用しているとなぜか頻繁に表示されるコンテンツに出会ったり、ふいに投稿した写真がなぜか多くの閲覧数を稼いだりするものです。そんなInstagramに関する「なぜ」を解き明かすために、公式が「Instagramを支える アルゴリズム 」について解説しています。 Shedding More Light on How Instagram Works https://about.instagram.com/blog/announcements/shedding-more-light-on-how-instagram-works Instagramを支えるアルゴリズムについて解説しているのは、同社のアダム・モセリCEOです。モセリCEOによると、Instagramのアルゴリズムに関する最も大きな誤解のひとつが、「Instagramにはユーザーが何を見て、何を見ていないかを監視するようなアルゴリズムが存在する」というものだそうです。モセリCEOは「この種のアルゴリズムは存在しません」とはっきり否定。続けて、Instagramではそれぞれ独自の目的を持った複数のアルゴリズムや分類器、プロセスを使用することで、各ユーザーにパーソナライズしたサービスを提供していると述べました。

2021年06月09日 23時00分00秒 in モバイル, ソフトウェア, ネットサービス, Posted by logu_ii

