2021年04月05日 06時00分 ネットサービス

Facebookがニュースフィードアルゴリズムへの批判に対応する形でより詳細にニュースフィードを管理できるような機能を実装



Facebookがユーザーの手でニュースフィード上のコンテンツをより詳細に管理できるような新機能を追加しました。



Facebook Defends Its News Feed Algorithm While Making Minor Tweaks to User Controls

https://www.adweek.com/media/facebook-defends-its-news-feed-algorithm-while-making-minor-tweaks-to-user-controls/



2020年12月に月刊誌・The Atlanticが、すべての人間の生命を破壊することを唯一の目的として構築された終末兵器とFacebookを比較し、Facebookのニュースフィードアルゴリズムがソーシャルメディア上での二極化を促進し、意図的に利益を追求するように構築されているという記事を掲載しました。Facebookのアルゴリズムに対してはこれまでにもたびたび批判が挙がっており、「Facebookのアルゴリズムが人々の分断を促している」という内部レポートを幹部が無視していたとも報じられています。



「Facebookのアルゴリズムが人々の分断を促している」という内部レポートをFacebook幹部が無視していた - GIGAZINE





The Atlanticの記事に反論する形で、Facebookのグローバルアフェアーズ&コミュニケーション担当副社長であるニック・クレッグ氏が、Mediumに記事を投稿。この中でクレッグ氏は「Facebookのような企業はユーザーとアルゴリズムがどのように機能するかについて率直に話す必要があります」と語りました。



これと同じタイミングで、Facebookはユーザーがニュースフィードをより細かく管理できるような新機能を発表しました。そして、クレッグ氏が「ユーザーとアルゴリズムがどのように機能するかについて率直に話す必要があります」と語った通り、新機能の詳細やニュースフィード上のコンテンツをよりユーザー好みのものに変更するための手法についても説明しています。



More Control and Context in News Feed - About Facebook

https://about.fb.com/news/2021/03/more-control-and-context-in-news-feed/





今回のFacebookが発表した新機能の中で最も注目されているのが、Facebook上の投稿にコメントできるユーザーを制限できるような機能が追加されたという点です。





これは2020年8月にTwitterに導入された「リプライ制限機能」のようなもので、投稿主が投稿に対してコメントできるユーザーを制限できるという機能です。



ついにTwitterが「リプライ制限機能」を実装、クソリプ根絶に一歩前進 - GIGAZINE





Facebookのプロダクトマネージャーを務めるラムヤ・セトゥラマン氏は、「コメントできるユーザーを制限することで、投稿上での会話を制限し、望ましくないやり取りを防ぐことができるようになります。また、公人やクリエイター、ブランドなどの場合は、投稿へのコメントを制限することで、安全にコミュニティと有意義な会話を行えるようになります」と語り、投稿に対するコメントを制限する機能を実装した理由を説明しています。



また、FacebookはAndroidアプリ版にフィードフィルターバーを追加したことも発表しています。フィードフィルターバーを使えばお気に入りのコンテンツや最新のコンテンツに素早くアクセスすることが可能になります。なお、同機能はiOSアプリ版にもまもなく実装予定です。





さらに、Facebook側もThe Atlanticのニュースフィードアルゴリズムに対する批判に反応する形で、ニュースフィード上に表示されるコンテンツに関する説明ページを紹介し、同社のアルゴリズムがどのように配信コンテンツを選定しているかは広く公開されていることをアピールしています。さらに、Facebookのニュースフィードに影響を与える特に強い3つの要素を挙げています。



エンゲージメント:

投稿に対してアクションを起こした他のユーザーが、以前にあなたと同じグループ、ページ、または投稿に何らかのアクションを取っていた場合、そのユーザーの投稿があなたのおすすめに表示されることがあります。



トピック:

Facebook上で特定のトピックに関してアクションした場合、そのトピックに関連する他の投稿が表示されることがあります。例えば、バスケットボール関連のコンテンツに「いいね!」やコメントした場合、バスケットボールに関する他の投稿がおすすめとして表示されるようになります。



位置情報:

ユーザーの位置情報を用いることで、ユーザーの近くにいる利用者がどのようなアクティビティを行っているかに基づき、おすすめの投稿が表示するケースがあります。



また、Facebookはニュースフィード上に表示されるコンテンツを変更したり、共有方法を変更したりするための方法として、アプリの「ニュースフィードの設定」と「プライバシー設定」の利用を推奨しています。