Z世代はインフルエンサーが実際の人間であるかどうかをほとんど気にしていないことが最新の調査で明らかに

分析会社の Sprout Social が公開したインフルエンサーマーケティングに関する最新の調査レポートにより、 Z世代 の若者はソーシャルメディアにおいて古い世代とは異なる価値観を有していることが明らかになっています。 What consumers want from influencer marketing (PDFファイル) https://brandfolder.sproutsocial.com/VXTUTVL1/at/5pbs9v7p6g4kksf3n6p6ckz/influencer-marketing-report_2024_consumer-expectations.pdf Influencer Marketing | Success | Sprout Social https://sproutsocial.com/insights/data/influencer-marketing-report/success/ Sprout Socialが公開した調査レポートは、2000人のアメリカ人とイギリス人を対象に行われたアンケート調査をまとめたものです。 最初のアンケート内容は「消費者がインフルエンサーに求める資質」について。消費者が求める資質としては、「自分の価値観に合っている」(53%)、「スポンサー付きコンテンツを投稿するときでも信頼性がある」(47%)、「適切な量のコンテンツを投稿している」(37%)、「私の個人的な属性に合っている」(36%)、「フォロワー数」(26%)の順に高い模様。

・関連記事

Instagramがインフルエンサーの「声」をAIに学習させてファンへの対応を自動化する機能「Creator A.I.」をテスト中 - GIGAZINE



インフルエンサーの親によって自分の生活が「コンテンツ化」されてしまった子どもの苦しみとは? - GIGAZINE



「若い体操選手」や「10代以下インフルエンサー」をフォローするアカウントを作成したら性的なコンテンツが大量にオススメ表示されたという報告 - GIGAZINE



消費者の8割はインフルエンサーより口コミやユーザーレビューに影響を受ける - GIGAZINE



中国発の人気プチプラ「SHEIN」がインフルエンサーを中国工場に招待しイメージ改善を試みるも裏目に - GIGAZINE



2024年05月05日 19時00分00秒 in メモ, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.