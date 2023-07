Threadsがプロモーション投稿にラベルを付与する「Instagramのコンテンツポリシー」を導入する予定との報道

Meta’s Adding Branded Content Tools and Government-Affiliated Media Labels to Threads | Social Media Today https://www.socialmediatoday.com/news/metas-adding-branded-content-tools-and-government-affiliated-media-labels/686517/

2023年7月6日に正式リリースとなったMetaのSNS「Threads」は記事作成時点で広告やプロモーション投稿を受け付けていませんが、いずれ導入されることになった場合はInstagramの ブランドコンテンツポリシー が適用されることになると、ニュースサイトのAxiosが報じました。 Threads to launch branded content tools for paid advertising options https://www.axios.com/2023/07/11/threads-instagram-branded-content-tools

・関連記事

Twitterに似たSNS「Threads」の始め方&使い方レビュー、「最大500文字投稿可能」「画像は10枚同時投稿可能」「PCからも閲覧可能」などなど機能盛りだくさん - GIGAZINE



Twitter代替アプリのThreadsはInstagramアカウントを削除しないとプロフィールを削除することができないことが判明、InstagramはThreadsアカウントを個別に削除する方法を検討中 - GIGAZINE



一瞬だけ公開されたTwitterに似た競合アプリ「Threads」のAndroid版を調査して明らかになったこととは? - GIGAZINE



InstagramのTwitter代替アプリ「Threads」はプライバシー面の問題でEUではまだリリースされない - GIGAZINE





2023年07月12日 14時05分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.