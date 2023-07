2023年07月10日 14時50分 ネットサービス

Meta幹部が「Threadsでニュースや政治はピックアップしない」「広告は今のところ掲載する予定はない」と語りTwitterに取って代わることが目標ではないとの意思を示す



API制限などで閉鎖的になりつつあるTwitterの代替アプリとして目下期待されているMetaの新サービス「Threads」について、Instagramの責任者アダム・モセリ氏が「Threadsでニュースや政治を奨励するつもりはない」と語っていたことが分かりました。このほか、Threads内の広告に関する取り組み方についてのあらましが明らかになっています。



Twitterでは「ニュース」などのトピックを設けてニュースに関連するコンテンツをまとめて表示していますが、モセリ氏によると、Threadsではそうした介入は行わないとのこと。



Threads内で行われた会話の中で、モセリ氏は「『怒りの感情』が少ない会話に興味がある人のために公共の場を作ることがThreadsの目的です。政治や重大なニュースが現れるのは(みんなが話題にするので)避けられませんが、私たちはそうしたトピックをオススメするために手を加えるつもりはありません」と述べて、ニュースを殊更に取り上げたり、反対にわざと表示させにくくしたりすることはないと強調しました。





モセリ氏は「政治や重大なニュースに関するコンテンツを管理することの難しさ」についても語っており、「政治や重大なニュースに付随する管理側の監視体制の維持や、ニュースに寄せられるネガティブな意見が露呈するリスクは、エンゲージメントや収益の増加に見合うものではありません」「スポーツ、音楽、ファッション、美容、エンターテインメントなど、政治やニュースに手を出さなくても、活気あるプラットフォームを作るのに十分すぎるほど素晴らしいコミュニティがあります」と指摘。ニュースに関するコンテンツについてはTwitterとは大きく違う方針を取ることを示しました。



そもそもMetaはニュースの取扱いを減らしている傾向にあります。これはカナダで制定された「ニュースを扱うプラットフォームはニュース提供元の企業と広告収入を共有する義務を負う」との新法が関係しており、この法案に反対してきたMetaはカナダのFacebookおよびInstagramからニュースを削除することを発表しています。





2023年7月6日にiOS・Android向けにリリースされて以降、わずか2日でユーザー数が7000万人に到達するなど破竹の勢いを見せているThreadsですが、収益に関する考え方として、モセリ氏いわく「今の焦点はお金を稼ぐことではなく、人々がアプリを楽しんでもらうことにある」とのこと。まずはユーザー数の確保と維持にいそしむとのことで、しばらくは広告掲載や収益化の予定はないそうです。



一方で広告代理店とのコミュニケーションは着々と進めているようで、「Threadsがいかにブランドとユーザーをコントロールできるか」といった情報をThreadsが広告代理店と共有しているなどの情報ももたらされています。TwitterではCEO交代による混乱に乗じてなりすましや偽情報を拡散するような投稿が増えており、既存の方針改革に伴い広告出稿を取りやめた広告主が数多く現れました。こうしたことから、新生SNSであるThreadsがTwitterのようにはならないという点を強調するというのも納得できることです。偽情報を拡散した右翼アカウントにThreadsが「偽情報」のラベルを付けたとの報告もありましたが、このラベル付けは後にエラーだったとして撤回されました。Threadsがなりすましや偽情報に対して今後どのような対策を行うのかが注目されています。



Threadsのユーザー数はリリースから1週間もしないうちに1億人を突破する見込み。Appleの主要サービスが続々とアカウントを作成するなど「新しいSNS」としての発展が進んでおり、運営側もAndroid向けのベータプログラムを展開するなど、サービス面での進化も続々と進められる予定です。