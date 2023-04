2023年04月06日 11時59分 ネットサービス

Twitterが非営利組織のNPRに「国営メディア」のラベルを付ける、国の公式見解を垂れ流すロシアのRTや中国新華社と同じ扱い



イーロン・マスクCEOの意向でサービス内容に大幅な改革を加えているなかで、アメリカの非営利メディア組織であるNational Public Radio(NPR)に「国営メディア」のラベルが付けられたことが分かりました。Twitterが定義するところによると、このラベルは「国家が財源や直接的/間接的な政治圧力をもって報道内容を統制したり、制作および配信を管理したりする報道機関」に付けられるものですが、NPRは「そのような組織ではない」と反論しています。



Twitter labels NPR's account as 'state-affiliated media,' which is untrue : NPR

https://www.npr.org/2023/04/05/1168158549/twitter-npr-state-affiliated-media



Twitter Labels NPR ‘State-Affiliated Media,’ in Change to Policy - The New York Times

https://www.nytimes.com/2023/04/05/business/npr-twitter-label-state-affiliated-media.html



NPR criticizes Twitter for slapping it with a 'state-affiliated media' label | CNN Business

https://edition.cnn.com/2023/04/05/business/npr-twitter-state-media-criticism/index.html



NPRはアメリカに拠点を置く独立した非営利組織で、企業からのスポンサーシップや、大学・非営利組織などを含むNPRメンバー組織から支払われる料金、機関助成金などを資金源とし、ラジオ放送やインターネットニュースなどを配信しています。NPRはアメリカ公共放送社からの年次助成金を通じて加盟局を支援する重要な役割を担っているため、間接的に連邦政府の資金を受け取っていますが、NPRはその額を「年間予算の1%未満に過ぎない」としています。



そんなNPRのTwitterアカウントに、「US state-affiliated media(アメリカ国営メディア)」のラベルが付けられました。これを受け、NPRは「何百万人ものリスナーによって支えられた独立したジャーナリズムを展開しており、NPRはTwitterがいう国営メディアに当てはまりません」と主張。ラベルを削除するようTwitterに要請しました。



Twitter自身、かつてはNPRを「例外」として認めていた過去があり、日本語のヘルプページには「国家が資金を提供しているものの、編集の独立性を確保しているメディア組織(英国のBBCや米国のNPRなど)については、このポリシーにおいて国家当局関係メディアとは定義されません」と記されています。





なお、この文言は英語版ヘルプページで修正されており、「NPR」の文字が消え去っています。





Twitterアカウントに「国営メディア」のラベルが付けられると、そのアカウントはコンテンツのプロモーションができなくなり、Twitterのアルゴリズムによって拡散されたり、オススメに表示されたりすることがなくなります。



国営メディアのラベルはNPRの他にロシアのRTや中国の新華社のアカウントに付けられていますが、これらは政府のプロパガンダを発信する機関として認識されています。NPRは「ロシアや中国などの公式な報道機関やプロパガンダ機関を指定するために使用しているラベルと同じものを、非営利のメディア会社に適用した」とTwitterを非難しました。





NPRは「NPRはアメリカ政府から独立して運営されています。NPRは言論の自由と権力者の責任追及のために存在し、独立した事実に基づくジャーナリズムを展開しています」との声明を発表。「Twitterが私たちにこのようなレッテルを貼るのは受け入れがたいことです。活発で活気のある自由な報道は、民主主義の健全性に不可欠です」と述べました。



なお、NPRにラベルを付けたことを「よくやった」と褒め称えるジャーナリストに応える形で、マスク氏は「国営メディアのガイドライン」について記したページのスクリーンショットを添えて「正確に見える」と発言してます。



Seems accurate pic.twitter.com/nx5TmJY7GX — Elon Musk (@elonmusk)