2026年07月08日 13時19分 スマホ

Samsungが7月22日22時から新製品発表イベント「Galaxy Unpacked」を開催すると発表、3つの折りたたみスマホやSamsung独自のスマートグラスが登場するとの予想



日本時間の2026年7月22日22時から、Samsungはイギリスのロンドンで新製品発表イベントの「Galaxy Unpacked」を開催すると発表しました。Galaxy Unpackedでは最新の折りたたみスマートフォンが発表される予定です。



[Invitation] Galaxy Unpacked July 2026: A New Shape Unfolds

https://news.samsung.com/us/invitation-galaxy-unpacked-july-2026-new-shape-unfolds/



[Invitation] Galaxy Unpacked July 2026: A New Shape Unfolds – Samsung Global Newsroom

https://news.samsung.com/global/invitation-galaxy-unpacked-july-2026-a-new-shape-unfolds



SamsungはGalaxy Unpackedについて、「折りたたみスマートフォンの伝統を受け継いだ、Galaxyシリーズの最新モデルを発表します。インテリジェントな機能と革新的なフォームファクターを組み合わせた次世代Galaxyデバイスは、よりパーソナルで適応性の高い体験を提供し、AI時代の新たな基準を打ち立てます」とアピールしています。



2026 Unpacked Invitation - YouTube





なお、Galaxy Unpackedの様子はSamsung公式サイト、Samsung Newsroom、SamsungのYouTubeチャンネルでライブ配信予定です。



海外メディアのMashableはGalaxy Unpackedで発表が期待されるものとして、6つのデバイスを挙げました。



Samsung Galaxy Unpacked preview: Everything we expect from the July event | Mashable

https://mashable.com/tech/samsung-galaxy-unpacked-preview-july-z-fold-flip-glasses





発表が予想されている折りたたみスマートフォンは、縦開きの折りたたみスマートフォンのGalaxy Z Flip 8、横開きの縦に短く幅広な折りたたみスマートフォンであるGalaxy Z Fold 8、横開きの折りたたみスマートフォンでGalaxy Z Fold7の後継モデルとなるGalaxy Z Fold 8 Ultraの3モデルです。



Galaxy Z Fold 8は外側のディスプレイのサイズが5.4インチ、開いた状態のディスプレイのサイズが7.8インチになるとウワサされています。Galaxy Z Fold 8 UltraはGalaxy Z Fold 7とデザインがかなり似ており、新しいSnapdragonチップを搭載し、背面に搭載されるメインカメラはより高性能になっていると予想されているそうです。Galaxy Z Flip 8も前モデルのGalaxy Z Flip 7とほとんど同じデザインを採用し、SoCがアップグレードされ、折り目部分がより目立たないものに進化すると予想されています。





Engadgetの報道によると、Galaxy Z Flip 8は世界的なメモリ不足のあおりを受けて大幅なアップグレードは期待できないそうで、背面カメラもデュアルカメラのままとなる模様。Galaxy Z Fold 8 Ultraは折り目が目立たないディスプレイ技術を採用した、最上位モデルになるとのこと。PCMagの報道によると、Galaxy Z Fold 8の外側のディスプレイの画面比率は16：10になるそうです。なお、Galaxy Z Fold 7の外側のディスプレイの画面比率は21：9なので、閉じた状態がかなり幅広なデザインとなる模様。



この他、SamsungはスマートウォッチのGalaxy Watch 9とGalaxy Watch Ultra 2もGalaxy Unpackedで発表するとMashableは予想。どちらも前モデルから大きな変更はなく、健康管理機能のアップデートやデザイン面での細かな変更が行われる程度になると予想されています。Galaxy Watch Ultra 2は文字盤にクラシックな数字表示を採用したり、薄型ベゼルデザインを採用したり、操作性を向上させたりといったアップグレードが見込まれているそうです。



さらに、SamsungはGalaxy Unpackedでスマートグラスを発表すると予想されています。Samsungのスマートグラスは「Galaxy Glasses」という名称となり、MetaのMeta Glassesと同程度の機能を持つと予想されています。拡張現実やヘッドアップディスプレイ機能は搭載されず、内蔵カメラとGoogle GeminiによるAIアシスタント機能で、ユーザーが見ているものについてAIとやり取りできる機能に重点が置かれているとのこと。



Samsungのスマートグラス「Galaxy Glasses」がリークされる - GIGAZINE





この他、PhoneArenaはSamsungが「Galaxy Able」という名称のイヤホンが登場する可能性があると指摘。Samsungが提要するウェアラブルデバイス向けアプリ「Galaxy Wearable」の最新バージョンのコードに、「Galaxy Able」という文字列が含まれているそうです。報道ではGalaxy Ableは従来のドライバーではなく骨伝導技術を採用したイヤホンになる模様。

