Nothingが完全ワイヤレスイヤホン「Ear (3a)」を発表
アクティブノイズキャンセリング(ANC)に対応した完全ワイヤレスイヤホン「Ear (3a)」がNothingから発表されました。
Ear (3a) | Nothing | JP
https://jp.nothing.tech/products/ear-3a
Ear (3a) comes with everything you need to party. Well... almost everything. But for less than entry, two drinks and a ride home, it’s definitely better value.— Nothing (@nothing) July 7, 2026
Ear (3a)
Available now. pic.twitter.com/ZHHFcDZDv1
Ear (3a) はピンク、ホワイト、ブラック、イエローの4色展開。12mmドライバー＋ハイレゾオーディオ、ANCに対応します。
イヤホンのサイズは高さ31.2mm×幅21.7mm×厚さ24mm。重量は4.53gです。
同梱物は充電ケースとイヤーチップ4サイズ、各種書類。
充電ケースはUSB Type-Cケーブルによる充電が可能。イヤホンと充電ケースを合わせて、ANCオンで最大25時間、オフで最大42時間の再生が可能です。イヤホン単体だとANCオンで最大6時間、オフで最大10時間です。
本体はピンチや長押し操作によるジェスチャーコントロールに対応します。
「Nothing Xアプリ」を通じ、プロファイル共有ができるカスタムイコライザーを使用可能。
そのほか、IP54の防塵防滴性能にも対応しています。価格は1万5800円。記事作成時点で日本から購入できるようになっています。
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in ハードウェア, Posted by log1p_kr
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