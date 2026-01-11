2026年01月11日 20時00分 レビュー

着けていることを忘れるほど軽い装着感でノイキャン機能もバッチリなワイヤレスイヤホン「Anker Soundcore P31i」レビュー



Ankerから、アクティブノイズキャンセリング搭載で最大50時間の長時間再生にも対応したワイヤレスイヤホン「Soundcore P31i」が編集部に届いたので、どんなイヤホンになっているのか実際に使ってみました。



「Soundcore P31i」のパッケージはこんな感じ。





内容物は充電用ケースと本体・充電用USB Type-Cケーブル・イヤーチップ・クイックスタートガイド・保証書。





Mサイズのイヤーチップが最初からイヤホン本体に装着されていて、交換用イヤーチップにXS・S・Lの3種類も付いてきます。





充電用ケースは平たい形状で、サイズは縦が約57mm×横が約57mm×厚みが約27mm。





充電用ケースを開くとこんな感じ。





後部に充電用のUSB Type-Cポートがあります。





イヤホン本体の見た目はこんな感じ。





「Please remove before use(使う前に剥がしてください)」と記されたシートが付いているので、指示に従って剥がします。





大きさはステム部分の長さが実測で約28mm、イヤーピース部分を含めた幅が約26mm、イヤーピース部分の厚みが約20mm。





重さは両耳合わせて約9g。





充電ケースと合わせて約59gでした。





実際にBluetooth接続して「Soundcore P31i」で音楽を聞いてみます。イヤホンをケースに入れた状態でフタを開けると、インジケーターが白く点灯してBluetooth接続状態になります。





スマートフォンのBluetooth設定を開くと、接続可能デバイスに「Soundcore P31i」が表示されていたので選択。





接続が完了しました。





「Soundcore P31i」を実際に付けてみるとこんな感じ。





「Soundcore P31i」はイヤーピース部分をタッチして再生／停止やノイズキャンセリングの設定などの操作が可能。デフォルトの操作方法は以下のようになっています。



両耳使用時 片耳使用時 再生／停止 2回タップ(右) 2回タップ 次へ 2回タップ(左) ×(割り当てなし) 通話に出る 2回タップ(右／左) 2回タップ 通話を切る／拒否 2秒長押し(右／左) 2秒長押し モード切り替え 2秒長押し(右／左) 2秒長押し



「Soundcore P31i」はオーディオ機器管理アプリの「soundcore」と接続することでノイズキャンセリングの強度を設定したり、好みのサウンドに調整したりできます。「soundcore」のインストールおよび初期設定手順は、以下記事の「◆3：管理アプリ「soundcore」のインストール手順」の部分を参考にしてください。



「Soundcore P31i」をスマートフォンに接続して「soundcore」を開くと、以下のような管理画面が表示されました。現在のバッテリー残量がわかるほか、「ノイズキャンセリングモード」「標準」「外音取り込みモード」を切り替え可能。





「ノイズキャンセリングモード」を選択して「モード」をタップ。





ノイズキャンセリングの強度を手動で変更したり、自動でノイズキャンセリングのモードを切り替える設定にしたり、シーンから選択したりすることができます。





外音取り込みモードを選択すると、イヤホンを着けているのに何も装着していない時と同等か、それ以上の音がちゃんと聞こえます。





下部の「コントロール」を開くと、イヤホン操作のカスタマイズが可能。





左右のイヤホンごとに、「1回タップ」「2回タップ」「3回タップ」「長押し」それぞれの操作にアクションを割り当てることが可能です。





実際に「Soundcore P31i」を使ってみたところ、音楽が流れていなければ着けていることを忘れてしまいそうな軽い装着感で、ノイズキャンセリングや外音取り込み性能もバッチリ。外音取り込みモードをオンにすると、音楽を聴きながらでもイヤホンを着けていない時のように外音が聴こえます。また、11mmの大型ドライバーを採用しており低音にも迫力があります。



Anker「Soundcore P31i」は2025年11月からAnkerの公式サイトやAmazon.co.jp、家電量販店などで販売されており、記事作成時点の価格は税込5990円です。



