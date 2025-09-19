2025年09月19日 14時15分 レビュー

ついに心拍数も計測できるようになったAppleのノイキャンワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」外観レビュー、前世代と何が違うのか？



2025年9月19日、Apple純正のノイズキャンセリング機能搭載ワイヤレスイヤホン「AirPods Pro 3」が登場しました。前世代から新たに心拍数を測定できるセンサーを搭載したほか、Apple Intelligenceを使ったライブ翻訳が可能だったり、ノイズキャンセリング機能が向上していたりと、かなり進化を遂げている様子。今回実際にどんな変化を遂げたのかが気になったので、まずは実物の見た目や大きさ、形を前世代のAirPods Pro 2と比較しながらチェックしてみました。



AirPods Pro 3 - Apple（日本）

https://www.apple.com/jp/airpods-pro/



AirPods Pro 3の化粧箱はこんな感じ。





フタを開けると「Designed by Apple in California」とありました。





説明書類とAirPods Pro 3本体、イヤーチップ。





イヤーチップは本体にMサイズが装着されており、XXS・XS・S・Lの4サイズが別途用意されています。イヤーチップのサイズが5つ用意されるのはAirPods Pro 3からです。





AirPods Pro 3の充電ケースの前面はこんな感じ。





AirPods Pro 3(左)と、第2世代(USB-C)のAirPods Pro 2(右)を並べて比較したところ。画像だとわかりづらいですが、サイズはわずかにAirPods Pro 3の方が縦に大きくなっています。AirPods Pro 2だと前面中央にLEDインジケーターがあるのが見えますが、AirPods Pro 3ではほとんど見えません。





イヤホン本体を含めたAirPods Pro 3の充電ケースの重さは実測で55gでした。第2世代(USB-C)は実測で61gだったので、8gほど軽量化していることになります。





背面を向けて並べたところ。AirPods Pro 2(右)にはあったペアリング解除用のボタンが、AirPods Pro 3(左)のケースからはなくなっています。





AirPods Pro 3の充電ケースの左側面





底面に穴とUSB-Cポート、スピーカーグリルがあります。





右側面にはストラップを固定する穴。





天面には何もありません。





フタを開けてみました。





イヤホンを取り出したところ。





ここで、AirPods Pro 3の充電ケース前面(左)にも、見えないだけでLEDインジケーターがあることに気付きました。充電ケースからイヤホンを取り出すとLEDインジケーターが光るのですが、AirPods Pro 2(右)と比較するとAirPods Pro 3の充電ケースの方がLEDの輝きは明るいように感じました。





イヤホンを固定する内側の形状はこんな感じ。





AirPods Pro 3(左)とAirPods Pro 2(右)で内側の形状を並べてみると、少し形が異なるのがわかります。





フタの内側には技適マークがプリントされています。





AirPods Pro 3のイヤホン本体はこんな感じ。





AirPods Pro 3は、イヤホン本体の形状も前世代からかなり変わっています。AirPods Pro 3(左)とAirPods Pro 2(右)で、L(左耳)のイヤホンを並べて見比べてみました。イヤホン本体に対するイヤーチップの角度が少し変わっているのと、イヤホン本体についているセンサー(黒色部分)の形状も変わっています。





横から見ると、AirPods Pro 3(左)の方が、AirPods Pro 2(右)よりもわずかに薄くなっているようです。





AirPods Pro 3(左)のイヤホンを装着した時に前面にくる部分には、AirPods Pro 2(右)にはないセンサーがありました。AirPods Pro 3は心拍数を計測するセンサーが新たに搭載されています。





イヤホンの形状が変わったことで、イヤーチップの形状も変わりました。つまり、AirPods Pro 3(左)とAirPods Pro 2(右)で、イヤーチップに互換性はないということ。装着方法にもわずかに違いがあり、AirPods Pro 3の方が取り外しに少し力がいるものの、取り付ける時はスナップが効き、安定感が増したように感じました。





AirPods Pro 3は前世代からイヤホンの形状が変化したということで、当然ながら着け心地も大きく変わってくるはず。そんなわけで、次の記事では実際に付けてみた感想やバッテリーの持ちなどをチェックする予定なのでお楽しみに。



＜つづく＞





AppleのAirPods Pro 3は税込3万9800円で購入可能。Amazon.co.jpでは記事作成時点だと税込3万8192円で注文可能でした。



