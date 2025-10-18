「マチ★アソビ Vol.29」開会、徳島県・村上副知事はボランティアスタッフとして午前6時から参加
"徳島から広がる進化型アニメイベント"「マチ★アソビ Vol.29」が開幕しました。会期は2025年10月18日(土)・19日(日)でアニメ、ゲーム、マンガなど、ありとあらゆるエンタメが詰め込まれ、ライブやトーク、物販、展示、スタンプラリーのほか、「サウナ」や「グルメハント」なども実施されます。
マチ★アソビ Vol.29
・目次
◆イベントスケジュール
◆徳島阿波おどり空港アニメジャック
◆グルメハント
◆前夜祭
◆開会式
ステージイベントのスケジュールは公式サイトに掲載されているほか、各会場のタイムラインを以下の記事にまとめています。
「マチ★アソビ vol.29」イベントスケジュール一覧まとめ - GIGAZINE
徳島阿波おどり空港では『鬼滅の刃』『僕のヒーローアカデミア』『SPY×FAMILY』『Re:ゼロから始める異世界生活』『【推しの子】』の5作品が空港を「アニメジャック」しています。
鬼滅・ヒロアカ・SPY×FAMILY・リゼロ・【推しの子】で彩られたマチ★アソビ Vol.29の徳島阿波おどり空港アニメジャックはこんな感じ - GIGAZINE
飲食店スタンプラリー企画「グルメハント」は全20店舗が参加しています。
鯛塩ラーメン・しらす丼・スパイスカレー・本格ハンバーガーなど多種多様なメニューが出揃ったマチ★アソビ Vol.29のグルメハントに挑んできた - GIGAZINE
マチ★アソビ Vol.29前夜祭開催、新たな取り組みの「オフィシャルサポーター」名入れ式を実施 - GIGAZINE
「マチ★アソビ Vol.29」開会、徳島県・村上副知事はボランティアスタッフとして午前6時から参加 - GIGAZINE
