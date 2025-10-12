鯛塩ラーメン・しらす丼・スパイスカレー・本格ハンバーガーなど多種多様なメニューが出揃ったマチ★アソビ Vol.29のグルメハントに挑んできた
2025年10月18日(土)・19日(日)に徳島市で総合エンタメイベント「マチ★アソビ Vol.29」が開催されるのに向けて、10月11日(土)から一部のイベントが先行スタートしています。その1つが、徳島市内の対象店舗を巡って、店舗ごとに決められた条件をクリアすることでオリジナルポストカードがもらえるという「グルメハント」です。秋に開催されるマチ★アソビでは恒例のイベントで、参加店舗は毎回少しずつ入れ替わっており、今回も4店舗が新たに参加していたので、どんなメニューがあるのか食べに行ってきました。
◆朝昼ときどき晩ごはんDoor!
◆堂の浦 徳島駅前店
◆飛べシラス 万代店
◆Culture&Spice KOPOLI
◆S.B.DINER TOKUSHIMA
◆グルメハント対象店舗情報
「グルメハント」の参加に事前登録などや参加料は不要。対象店舗ごとに「規定のメニューを注文すること」や「規定金額以上注文すること」などの「ハント条件」が設定されていて、その条件を満たせば会計時にオリジナルポストカードがもらえるという仕組みです。また、店舗で配布しているスタンプ台紙に店舗ごとのスタンプを5つ集めると賞品がもらえます。
◆朝昼ときどき晩ごはんDoor!
グルメハントに挑むべく徳島駅前に降り立ったはよいのですが、この時点でフライヤーもグルメハントの台紙も持っていない状態だったので、まずは早めに開店しているお店で台紙を入手することにして、駅前から徒歩5分ほどのところで7時30分から営業していた「朝昼ときどき晩ごはんDoor!」へ向かいました。ニッポンレンタカー徳島駅東営業所と同じ建物なので、ニッポンレンタカーを目標として目指すのが簡単です。
建物中央に階段があるので、2階へ上がります。
階段を上がった2階の左手にあるのが「朝昼ときどき晩ごはんDoor!」です。
グルメハントの備えはバッチリでした。ハント条件は「マチ★アソビ限定炭すだちソーダ(税込650円)」の注文です。
このお店では注文時に会計を行うので、スタンプ台紙を持っていないことを伝えて、台紙をもらいました。
しっかりとすだちの酸味が効いたソーダで、朝からしゃっきりと目覚める一杯でした。
マチ★アソビ初参加の4店舗はいずれもメイン料理系統で満腹になること間違いなし。時間的には、4店舗がオープンするまでに他のすでに開店しているお店を回る余裕はあったのですが、スルーしてお腹を空かせて待つことにしました。
◆堂の浦 徳島駅前店
ということで、まずやって来たのは人気のラーメン店「堂の浦 徳島駅前店」。
ハント条件は「お好きなラーメン＋替飯」or「お土産ラーメン」。ランチメニューは対象外となっています。
ラーメンは名物の「鯛の塩らぁ麺」(800円)、「明太炙りらぁ麺」(900円)、「鯛の塩らぁ麺 赤」(850円)、「雲丹潰しらぁ麺」(1200円)の4種類があり、替飯は塩昆布(250円)、チーズ(300円)、超替飯(生卵・塩昆布 350円)の3種類。
店内は奥に向かって細長いカウンター式。
「鯛の塩らぁ麺」は、鳴門鯛などでだしを取ったという濃厚なスープが細麺とともにスルスルと喉に流れ込む一杯。皮つきの鯛のパリパリ食感も楽しいところ。
これは超替飯。濃厚スープで、麺だけでなくごはんも進みます。
◆飛べシラス 万代店
続いてやって来たのは徳島市万代町の倉庫群。倉庫をリノベーションしたオシャレな店舗が並びます。
その中の1つが「飛べシラス 万代店」。
ハント条件は「しらす丼定食」注文か「テイクアウトしらす丼」購入。しらす丼は小盛、並盛、大盛が選べます。今回はせっかくなので大盛にしてもらいました。また、みそ汁を伊勢海老のみそ汁に変更可能ということだったので変更してもらったところ、とんでもない分量に。
しらすが山盛りです。なお、秋の豊漁キャンペーンとのことで、釜揚げしらす丼定食は全品150円引き。大盛りだと1650円になるところ、1500円でした。
たっぷりのしらすは食べごたえ抜群。
みそ汁には海老の身が入っていて、濃厚な風味がしらす丼を食べる手を加速させます。
◆Culture&Spice KOPOLI
両国橋通りにある両国本町商店街からは2店舗が参加。「Culture&Spice KOPOLI」は、大阪でスパイスカレーの修行を積んだという店主が地元徳島にオープンしたスパイスカレーのお店です。
店内はとてもオシャレな雰囲気。
ハント条件は「カレー1食注文」。カレーは3種類ありますが、どれを注文してもOK。もちろん、ダブルやトリプルもアリ。
今回はトリプルを注文。左側が「カボチャとオクラのココナッツダルカレー」、中央上部が「鮭とアボカドのきのこ豆乳鷄キーマ」、右側が「KOPOLIチキンカレー」で、デザートのヨーグルトとサラダがついています。ダルカレーはカボチャの甘味がある軽やかなカレー、キーマカレーは少し酸味がありつつもまろやかな味わい、KOPOLIチキンカレーはスパイスたっぷりのちょい辛と、3つそれぞれまったく異なった味で、バラバラに食べても混ぜて食べても面白いところ。辛いものが苦手な人はトッピングで温玉やチーズを追加するとほどよいかも。
徳島のスパイスカレー店では唯一夜営業もやっているのが特徴だとのことです。
◆S.B.DINER TOKUSHIMA
両国橋通りを挟んでKOPOLIのはす向かいにあるのがハンバーガーショップの「S.B.DINER TOKUSHIMA」。
ハント条件は「1500円以上の注文」。今回は1450円のプレミアムチーズバーガーにドリンクを付けました。ハンバーガーにはポテトとピクルスがつくほか、ハンバーガーを注文するとソフトドリンクが400円引きになります。
テイクアウトもOK。
たっぷりのチーズで上と下のバンズがくっついていました。
断面はこんな感じ。手ごねパティは肉の食感がムチィッと残るどっしりとした食べごたえ。そこにトマトやレタスがサンドされた、単品だけでも満腹にしてくれる本格バーガーでした。
なお、各店舗の所在地やハント条件などは以下のようになっています。マチ★アソビのメイン会期である18日(土)・19日(日)だけで全店舗を回るのは不可能な数と分量なので、行きたいお店をうまく選び抜いてください。グルメハント自体は11月3日(月・祝)まで続くので、マチ★アソビ後に訪問するのもアリです。
◆グルメハント対象店舗情報
|店名
|住所
|ハント条件・メニュー
|営業時間
|期間中の定休日
|1
|堂の浦 徳島駅前店
|徳島市寺島本町西1丁目45-1
※18日(土)・19日(日)は眉山山頂にキッチンカー出店
|お好きならぁ麺＋替飯(1050円〜1550円)注文
または、堂の浦監修 お土産らぁ麺(1000円)購入
|11:30〜14:00
18:00〜23:00(売り切れ次第終了)
|なし
|2
|Culture&Spice KOPOLI
|徳島市両国本町1丁目21 幸栄ビル 1階
|カレー1食(1200円～)以上注文
|11:30〜LO14:00
18:00〜LO20:30
|月曜夜、火曜、第2・第4水曜
8日(水)・22日(水)は開店
13日(月)・27日(月)・29日(水)は休み
25日(土)・26日(日)はランチ営業17時まで
|3
|808カフェ デメテール
|徳島市佐古二番町17-8
|グルメハント限定スムージー(すだちまたはグリーン・税込700円)注文
|11:00～15:00
|水曜、日曜
19日(日)営業、20日(月)休み
|4
|マドラス
|徳島市南昭和町5-83-11
|税込880円以上注文(テイクアウト可)
|11:00～15:00／17:00～21:30
|不定休
|5
|アンファン
|徳島市東新町1-14-1 ヒラオカビル2階
|グルメハント限定サンドイッチ(1000円)購入
|9:00～17:00
|火曜
|6
|滝の焼餅 和田の屋本店
|徳島市眉山町大滝山5-5
|700円以上注文・購入
|10:00～17:00
|木曜
|7
|チョコレート専門店 ル・ショコラ
|徳島市東新町2-40
|チョコレート900円以上購入
|10:30～18:00
|火曜
|8
|オーバッシュクラスト
|徳島市東船場町1-19-1
|1080円以上購入(焼菓子除く)
|7:30～16:30(売り切れ次第終了)
|月曜、日曜
|9
|Our麺
|徳島市新町橋1-7 さくらまビル1階
|つけ麺・煮玉子つけ麺・チャーシューつけ麺・特製つけ麺のいずれかを注文
|平日：11:00～LO15:30
土日：11:00～LO16:30
|水曜
|10
|カフェダイニング806
|徳島市西船場町1丁目10
|800円以上注文・購入
|11:00～21:00
|水曜
|11
|パティスリーCONCHA
|徳島市新町橋2丁目27-1
|和三盆ラングドシャ(税込900円)購入
|10:00～18:00
|水曜
|12
|ジェラート＆クレープ リデンテ
|徳島市南田宮2-3-111
|鳴門金時パフェ(780円)注文
|10:30～19:30
|水曜
|13
|S.B DINER TOKUSHIMA
|徳島市両国本町1-14
|1500円以上注文(テイクアウト可)
|11:30～15:30
17:30～21:00
|なし
|14
|朝昼ときどき晩ごはんDoor!
|徳島市寺島本町東1-20 鉄屋ビル2・3F
|マチ★アソビ限定炭すだちソーダ(テイクアウト)
|7:30～LO14:00
|日曜
|15
|チュチュチュロスカフェ徳島駅前店
|徳島市寺島本町西1-55 津田屋ビル1F
|グルメハント限定チュロス(800円・2種から選択可能)
|平日：13:00～18:00
土日祝：11:00～18:00
|月曜
|16
|飛べシラス万代店
|徳島市万代町5-71-5
|しらす丼定食注文
または、しらす丼テイクアウト
|10:00～16:00(飲食11:00～14:00)
|水曜
|17
|池添蒲鉾店
|徳島市幸町3-100
|600円以上購入
|7:00～17:00
|日曜、祝日
|18
|ufotable CINEMA
|徳島市東新町1-5-3
|グルメハント限定バタフライピーティーレモネードスカッシュ(税込600円)
|10:00～23:00ごろ(上映時間により前後)
|無休
|19
|ufotableCafe 徳島
|徳島市東船場町1-13 国際東船場113ビル2F
|鳴門金時パフェ
|10:00～20:00
|月曜(祝日営業・翌火曜休み)
|20
|マチ★アソビCAFE眉山
|徳島市眉山町茂助ヶ原1
|ハチミツすだちサイダー
|10:00～20:00
|不定休
