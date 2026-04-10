足を組むことは体に悪いのか？
椅子に座っている時、気が付いたら足を組んでしまう癖がある人は多いはず。「脚を組むと背中を痛める」「膝や股関節に負担がかかる」「静脈瘤(りゅう)の原因になる」など、足を組むことは体に悪いとする説もありますが、果たして本当に足を組むことは体に悪いのかどうかについて、シドニー工科大学で理学療法の上級講師を務めるジョシュア・ペイト氏らが解説しました。
Is sitting with your legs crossed actually bad for you?
https://theconversation.com/is-sitting-with-your-legs-crossed-actually-bad-for-you-279090
子どもの頃に足を組んで座っていると、「ちゃんと座りなさい」「背筋を伸ばしなさい」といった注意を受けたことがあるかもしれません。ペイト氏らは、長らく「正しい座り方」が規律や自制心、品行方正さを表わすものとされていたため、正しく座ることがまるで健康にもいいかのように言われるようになったと考えています。
長時間足を組んで座ったままでいると、体がこわばったり、一部が圧迫されているように感じたり、体を動かしたくなったりするのは事実です。しかし、これはあくまで「体勢を変えるべき合図」に過ぎず、「体がダメージを受けている」という意味ではないとのこと。
ペイト氏らは、「足を組むことは本当に体に悪いのでしょうか？ほとんどの人にとって、答えはおそらく『いいえ』でしょう」と述べ、足を組むこと自体が健康問題を引き起こす可能性は低いと主張。「背中への影響」「股関節や膝への負担」「静脈瘤のリスク」など、足を組むことで生じるとされる健康問題について説明しています。
◆背中への影響はあるのか？
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