「燃え尽き症候群」が起きる原因や兆候となる症状、それらへの対処策とは？

・関連記事

無料の「燃え尽き症候群チェック」が登場、所要時間2分で簡単かつ完全匿名で自己診断可能 - GIGAZINE



ストレスを減らして燃え尽き症候群を防ぐために心理学者が示す5つのヒント - GIGAZINE



自分が「燃え尽き症候群」になってしまったかどうかを判断する4つの質問 - GIGAZINE



創作をしているときの不安な気持ちやネガティブな思考を乗り越える5つの方法とは? - GIGAZINE



燃え尽き症候群から抜け出したくても抜け出せない人のための「GAIN」とは? - GIGAZINE



燃え尽き症候群になると仕事のストレスがさらに悪化する悪循環に陥ってしまうとの研究結果 - GIGAZINE



なぜストレスを軽減し人生を再起動させるには「42%の休息」が必要なのか? - GIGAZINE



「日曜日が終わってしまう恐怖」と戦うための3つの方法 - GIGAZINE



2023年06月13日 08時00分00秒 in 動画, Posted by log1e_dh

You can read the machine translated English article here.