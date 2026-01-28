2026年01月28日 16時00分 レビュー

無料でスマホやタブレットで電波時計を同期できる「Time Station Emulator」



電波時計は標準電波を受信することで時刻やカレンダーを自動で修正できます。しかし、電波時計は常に電波を受信し続けているわけではなく、環境によっては標準電波を受信しにくいこともあり、調整できないままということもあります。Time Station Emulatorは、適切な信号が利用できない場所や状況でも、このような時計の設定を可能にするウェブアプリです。



kangtastic/timestation: Synchronize most radio-controlled ("atomic") clocks and watches using almost any phone or tablet

https://github.com/kangtastic/timestation



Time Station EmulatorはNetwork Time Protocol(NTP)のようなアルゴリズムを使用してネットワークから現在の時刻を取得し、日本の標準電波であるJYYのほか、WWVB(アメリカ)、DCF77(ドイツ)、MSF(イギリス)、BPC(中国)をエミュレートします。また、WWVB・DCF77・MSFではサマータイム情報も送信可能で、うるう秒にも対応しています。また、Time Station Emulatorは完全にブラウザ内で実行され、インストールやユーザー登録は不要。データを収集されることもありません。



Time Station Emulatorは以下のページでホストされており、無料で利用可能です。ただし、iOS版のSafariとAndroid版Firefox上では動作しないので、注意が必要です。



Time Station Emulator

https://timestation.pages.dev/



今回はAndroidのChromeからアクセスしてみました。時計アイコンが表示されてローディングが行なわれます。





時刻同期が完了しました。ただし、デフォルトだと最初はUTC(協定世界時)になっているので、日本時間に修正します。左上のハンバーガーアイコンをタップ。





「Settings」を選択します。





Stationで「JJY」を選択します。Frequency(周波数)はおおたかどや山標準電波送信所の40kHzと、60kHzのはがね山標準電波送信所の2種類から選択できます。今回は60kHzを選択し、「Save Settings」をタップ。





「Start JJY60」をタップします。





「標準電波のエミュレート中はスマートフォンやタブレットのスピーカーから高音が再生されるので、耳を近づけると難聴になる恐れがあります。たとえ何も聞こえなくても耳に悪影響が及びます」という安全性への警告が表示されるので「✕」をタップ。





「ピー」という高い音が定期的に再生されます。電波時計を受信モードにして、Time Station Emulatorを実行しているスマートフォンの近くに置いておけばOK。





Time Station Emulatorは一般的なオーディオ機器で再生した際に、電波時計の送信局の放送と誤認されるような高周波ノイズを意図的に発生させるオーディオ波形を生成します。具体的には、実際の送信局で使用されている基本搬送波周波数に対し、一般的なサンプリング周波数のナイキスト周波数を下回る範囲で、最も高い奇数次の分周波を生成し、変調を行います。



Time Station Emulatorは「再生する際に必然的に発生する高調波の中に本来の基本周波数が含まれる」という仕組みを利用しているため、スマートフォンやタブレットの内蔵スピーカーを使用するのが最も効果的だとのこと。場合によっては、有線ヘッドホンやイヤホンでも動作する可能性があるそうですが、高周波の高調波は人間の可聴域を超えたノイズとみなされるため、一般的なオーディオ圧縮アルゴリズムや高性能な音響機器では抑制されてしまいます。そのため、Bluetoothデバイスやオーディオ愛好家向けの高級機器では動作しにくい傾向があるとのことで、注意が必要です。

