2026年01月28日 15時00分 サイエンス

約43万年前のものと思われる最古の木製道具が発見される

by N. Thompson, K. Harvati



ギリシャ南部にあるペロポネソス半島中央部の遺跡から、約43万年前のものと思われる2つの木製道具(木器)が発見されました。これらの木器は泥を掘ったり石器を作ったりするために使われたとみられています。



Evidence for the earliest hominin use of wooden handheld tools found at Marathousa 1 (Greece) | PNAS

https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2515479123





430,000-year-old well-preserved wooden tools are the oldest ever found | Archaeology News Online Magazine

https://archaeologymag.com/2026/01/430000-year-old-wooden-tools-marathousa/



Ancient wooden tools from Greece are the oldest found yet | AP News

https://apnews.com/article/oldest-wooden-tools-marathousa-1-6e07cfc79f6d8ba648138f805531b933



ペロポネソス半島中央部にある「Marathousa 1」という遺跡からは、さまざまな石の破片や人為的な切断痕がある動物の骨、ゾウの牙といった遺物が発見されています。この地域は約12万9000年前まで湖岸であり、初期の人類は大型動物の死骸を加工するために何度もこの地域を訪れていたと考えられています。





通常、木器などの木製品は腐りやすいため後生に残りにくいとされていますが、Marathousa 1では湿潤な環境による低酸素状態で遺物が保存されたため、さまざまな木片が出土しています。イギリスのレディング大学などの研究チームは、顕微鏡を使って数十個の木片について表面の痕跡や内部構造、木材の種類などを調べました。この調査により、研究者らは木片に加えられた人為的な痕跡と、自然や動物による痕跡を区別できたそうです。



調査の結果、Marathousa 1で見つかった木片のうち2つに、明確な人為的加工と使用の痕跡が確認されました。1つの木器はヨーロッパハンノキで作られたもので、長さ約80cmの棒状です。表面には石器による削り跡と、土と繰り返し接触したことによる丸みを帯びた部分が見られ、湿った地面や泥を掘る掘削棒として用いられていたと考えられます。



by N. Thompson, K. Harvati



もう1つの木器はヤナギまたはポプラで作られた長さ5cm程度のもので、先端部には人為的に削られた痕跡があるほか、繰り返し握られたことで摩耗して滑らかになった部分もあります。サイズからは指で保持するタイプの工具であることが示唆されており、石器製作時の調整といった精密作業に用いられた可能性があるとのこと。



by N. Thompson, K. Harvati



また、Marathousa 1で見つかった木片の中には、クマなどの大型肉食獣による爪痕が残されたものもありました。この発見は、古代の人類がゾウなどを解体していた湖岸には大型肉食獣も存在し、動物の死骸を手に入れるために両者が争っていた可能性を示唆しています。



論文の筆頭著者を務めたレディング大学のアンネミーケ・ミルクス氏は、「私たちはいつも、これらの物体に触れられることに興奮していました」と語っています。なお、Marathousa 1では人類の遺骨が見つかっていないため、誰がこれらの木器を使っていたのかは不明です。



これまでにもアフリカやヨーロッパ、アジアなどの遺跡から古代の木器が見つかっていますが、今回見つかったものがこれまでで最古の木器となっています。なお、アフリカ南部のザンビアでは少なくとも47万6000年前にさかのぼる木造建築物の痕跡が見つかっていますが、これは建造物であるため木器にはカウントされていません。



世界最古の木造建築物の痕跡がザンビアで発見される - GIGAZINE

