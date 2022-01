2022年01月27日 10時50分 ソフトウェア

Windows 11でAndroidアプリが実行可能になる機能の公開プレビュー版が2022年2月登場、他にもタスクバーの改善・メモ帳とメディアプレーヤーアプリの再設計などがめじろ押し



Microsoftは、AndroidアプリをWindows 11で動作させる機能のテストを2021年10月からベータチャンネルで行ってきました。そして、この機能の公開プレビュー版がついに2022年2月にリリースされることが、Microsoftの発表により分かりました。



Microsoftは2022年1月26日に、Windows 11でAndroidアプリを使えるようになる機能の公開プレビュー版を2月にリリースすると発表しました。これにより、Windows 11のユーザーはAmazon Appstore経由でAndroidアプリをPCにインストールして使用することが可能になります。具体的にどのような機能なのかは、以下の記事を読むとよく分かります。



AndroidアプリをWindows 11上で動かすテストがベータチャンネルでスタート - GIGAZINE





また、Microsoftが正式にサポートしているわけではありませんが、Windows 11では正規ストア以外からアプリをインストールする、いわゆるサイドローディングによりAndroidアプリを導入できることも分かっています。さらに、GoogleもWindowsでAndroid向けのゲームアプリを遊べるエミュレーターを開発する意向を示していることから、幅広いAndroidアプリがWindows 11で使用可能になることが期待されています。



Windows 11では正規ストア以外から手に入れたAndroidアプリも実行可能という報道 - GIGAZINE





Windows 11でのAndroidアプリの使用感について、Microsoftは以前「Windows 11上で使用するAndroidアプリやゲームは、慣れ親しんだ気軽さ、そして期待通りの統一感を得られる使い心地です。新しいスナップレイアウト機能によりこれらのアプリを並べて実行したり、スタートメニューやタスクバーに固定したり、マウスやタッチ入力、ペン入力で簡単に操作したりすることができます」と発表していました。



また同時に、タスクバーの改善やメモ帳とMedia Playerアプリの再設計も行われるとのこと。タスクバーの改善には、ミュートやミュート解除に関する機能のほか、セカンダリモニタに時計を表示する機能が含まれるとみられています。また、Windows 11ではタスクマネージャーにファイルをドラッグ&ドロップすることができなくなっていますが、Microsoftはこの機能の復活にも取り組んでいる可能性があると、IT系ニュースサイト・The Vergeは述べています。





Windows 11ではメモ帳のデザインも見直されており、これによりメモ帳がダークモードで使えるようになる予定です。



Windows 11向けに再設計された「メモ帳」がInsider Programに登場 - GIGAZINE





また、Media PlayerアプリはWindows 11のUIに溶け込むよう再設計されており、音楽と映像の両方を素早く視聴したり簡単にプレイリストを作成して管理したりできます。The Vergeによると、新しいMedia PlayerはWindows 8や10で使われてきたGrooveミュージックアプリから置き換えられる見込みとのことでした。