2022年01月27日

Appleが中国のスマホ市場シェアで1位に返り咲き、HuaweiやXiaomiの順位は?



Appleが中国のスマートフォン市場で2021年第4四半期(10月~12月)の販売台数1位に輝いたことが、調査会社・Counterpointによって報告されました。さらに別の調査結果ではiPhoneの機種別売上も明らかになっています。



Apple Reaches its Highest Ever Market Share in China - Counterpoint Research

https://www.counterpointresearch.com/apple-reaches-highest-ever-market-share-china/



Apple iPhone is No. 1 in China for 6 Consecutive Weeks Now

https://www.counterpointresearch.com/apple-iphone-13-sales-no-1-china/



Counterpointが発表した2021年第4四半期と前年同期の中国市場におけるスマートフォン販売シェアは以下の通り。Appleの販売シェアは前年同期には16%で4位でしたが、2021年第4四半期には23%で1位となりました。Appleが中国で販売台数1位となるのは、6年ぶりとのこと。また、前年同期に23%で1位だったHuaweiは2021年第4四半期には7%で6位まで順位を下げています。



メーカー 2021年第4四半期 2020年第4四半期 Apple 23% 16% Vivo 19% 18% OPPO 17% 17% Honor 15% 9% Xiaomi 13% 12% Huawei 7% 23% Realme 3% 1% その他 4% 4%



以下の表は、2021年と2020年における各メーカーの年間販売シェアを示しています。年間販売シェアのトップはVivoの22%で、2位にOPPO(21%)、3位にApple(16%)、4位にXiaomi(15%)と続きます。2020年に販売シェア31%を記録して圧倒的1位に君臨していたHuaweiは、2021年には販売シェアが10%にまで落ちています。



メーカー 2021年 2020年 年間成長率 Vivo 22% 17% 21% OPPO 21% 16% 26% Apple 16% 11% 47% Xiaomi 15% 10% 40% Honor 10% 10% 6% Huawei 10% 31% -68% Realme 3% 1% 379% その他 4% 4% -18%



2021年第39週~第52週におけるApple(灰色)、Vivo(青)、OPPO(緑)の販売台数推移を示したグラフが以下。グラフを確認すると、AppleはiPhone 13シリーズが登場した第39週に販売台数1位を記録、その後順位を下げるものの第47週以降はVivoとOPPOに大きな差を付けて1位を保っています。CounterpointのリサーチアナリストであるMengmeng Zhang氏はAppleの中国市場における躍進について「iPhone 13シリーズは登場時の価格が比較的安く、新しいカメラと5G通信機能を搭載していたため成功を収めました。また、プレミアム市場におけるAppleの主要な競争相手であるHuaweiは、アメリカによる制裁措置を受け続けていることから売上高の減少に直面しました」と分析しています。





さらに、Counterpointは2021年の中国市場にけるiPhone 13シリーズの機種別販売シェアを報告しています。報告によると、2021年に中国で最も販売されたのはiPhone 13(51%)で、2位がiPhone 13 Pro Max(23%)、3位がiPhone 13 Pro(21%)、4位がiPhone 13 mini(5%)とのことで、小型端末であるiPhone 13 miniの人気の低さが浮き彫りとなっています。