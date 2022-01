「iOS 15.3」の配信がスタート、SafariからGoogleアカウント情報が漏えいする脆弱性が修正

・関連記事

「iOS 15」の配信がスタート、「集中モード」や「テキスト認識表示」など新機能まとめ - GIGAZINE



iOS 15にある3つのゼロデイ脆弱性をセキュリティ研究者が公表、理由は「Appleのバグ報酬プログラムが機能していないから」 - GIGAZINE



iPhone XSより古いiPhoneではiOS 15の新機能が一部使えない - GIGAZINE

2022年01月27日 10時43分00秒 in ソフトウェア, セキュリティ, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.