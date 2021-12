Windows 11向けに再設計された「メモ帳」がInsider Programに登場

2021年6月発表の Windows 11 の新たなビジュアルデザインに合わせて再設計された「メモ帳(Windows Notepad)」が、新機能をいち早く試せるWindows Insider Programに登場しました。 Redesigned Notepad for Windows 11 begins rolling out to Windows Insiders | Windows Insider Blog https://blogs.windows.com/windows-insider/2021/12/07/redesigned-notepad-for-windows-11-begins-rolling-out-to-windows-insiders/

・関連記事

ついに「Windows 11」の正式リリースが開始、Windows 10からの無料アップグレードは順次提供 - GIGAZINE



Windowsでおなじみのテキストエディタ「メモ帳」が進化、何が変わるのか? - GIGAZINE



無料で付せん代わりに使えるシンプルなメモ帳サイト「Notepad - μθ」レビュー - GIGAZINE



テキストエディタ「Vim」が30周年を迎える - GIGAZINE



2021年12月08日 13時08分00秒 in ソフトウェア, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.