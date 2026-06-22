2026年06月22日 08時00分 レビュー

選挙区の境界線を引いて対立候補よりも多くの議席を獲得して選挙に勝利することを目指すパズルゲーム「Gerrymandle」



「Gerrymandle」は画面上の六角形タイルをクリックして選挙区を自分で区切り、青チームを勝たせるパズルです。出題は1日1回で、ブラウザ上から無料でサクッとプレイできます。



Gerrymandle

https://gerrymandle.cc/



Gerrymandleにアクセスするとポップアップが表示されるので、「Play」をクリック。





ゲーム画面はこんな感じ。「VOTERS」は有権者数、「DISTRICTS」は選挙区による投票数。最終的にDISTRICTSで青色が過半数を超えればゲームクリアです。





Gerrymandleは画面上の六角形タイルを3つクリックして、隣接するタイルを1つの選挙区にまとめていきます。六角形マスには青い印や赤い印が描かれていますがすが、これはその地域に住んでいる有権者が青と赤のどちらを支持しているのかを示しています。また、何も書かれていない六角形マスは有権者がいないことを意味します。





選挙区ごとに有権者の数を数え、その区の中で最も票が多い政党がその選挙区を取ります。すると、選挙区内の有権者数に応じてその選挙区の支持派閥が決定されます。例えば、以下の3マスをクリックすると、青2票・赤1票なので多数決で青が勝利。この選挙区の支持派閥は青となり、DISTRICTSを見るとわかる通り、青が1議席を獲得します。





青1票・赤2票だと多数決で赤が勝つので、赤が1議席を獲得。





青1票・赤1票・投票者なしだと同数で引き分けとなり、青も赤もその選挙区を取れません。





ただし、これだと1選挙区に有権者数が2人しかいないので、さらに隣接するマスをクリックして有権者数を3人にします。以下の場合は青2票・赤1票となるので青が勝利。





どこをクリックすればいいのかわからない場合は、「Hint」をクリックすると選挙区を1つだけ教えてくれます。





こんな感じで、青がDISTRICTSで過半数を獲得するように選挙区を区切っていきます。





すべてのマスを選挙区に割り当てられたら、「Submit」をクリック。





クリアしたら以下のようなポップアップウィンドウが表示されました。出題は1日1回とのことで、興味がある人はぜひ毎日チャレンジしてみてください。

