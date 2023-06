無料プレイ可能な地雷を条件に合うように自分で設置していくマインスイーパー「Mineplacer」

数字をヒントに地雷の場所を見つけるマインスイーパーとは逆に、開かれているマスの数字に合うように地雷を設置していく「 Mineplacer 」が無償公開されています。最終的に 運ゲーを強いられる マインスイーパーとは違い、自分で設置していくので最後の最後で地雷を踏んで全部台無しになることがなく、慣れてきて地雷を設置すべき場所が直感的に分かるようになると加速度的に面白くなる秀逸なゲームとのことなので、さっそくプレイしてみました。 GitHub - sile/mineplacer: Prepare for a game of Minesweeper by placing mines! https://github.com/sile/mineplacer/ Mineplacer https://sile.github.io/mineplacer/

・関連記事

マインスイーパーの理詰めで解ける部分をすべてAIが解いて単なる運ゲーになる「Minesweeper spoiled by AI」 - GIGAZINE



山勘や妥協は一切許されない残酷なまでに厳しいマインスイーパ「Kaboom」 - GIGAZINE



無料で複数人同時にマインスイーパをプレイできるブラウザゲーム「MultiSweeper」レビュー - GIGAZINE



「マインスイーパー」や「SkiFree」をWindows 10で仮想環境なしで動かす「win3mu」 - GIGAZINE



マインスイーパーやソリティアに続くゲームを何にすべきか、Microsoftが投票募集中 - GIGAZINE

2023年06月06日 21時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.