2026年07月23日 15時00分 レビュー

無料で遊べる駅名クイズゲーム「東京ドク」レビュー、「丸ノ内線」「2路線以上が入る」など条件を満たす駅名を当てるゲームで毎日更新



「東京ドク」は東京の地下鉄をクイズにしたブラウザゲームです。3×3のマス目に「丸ノ内線」「2路線以上が入る」など縦・横3つずつの条件があり、2つの条件が重なる駅名を回答する形式。毎日変わる問題を楽しめるほか、過去の問題に挑戦することもできます。



東京ドク — 東京の地下鉄・毎日のパズル

https://tokyodoku.io/





東京ドクでは、縦のヒントが3列、横のヒントが3行並んでおり、3×3のマスを埋めていくゲームとなっています。例えば以下の赤枠で囲んだマスは縦のヒント「駅名が2文字」と横のヒント「『田』を含む」の両方を満たす東京の地下鉄の駅名を答えればOK。マスをクリックします。





駅名は一覧リストから選択する形式で、検索して絞り込むこともできます。「駅名が2文字」かつ「『田』を含む」ということで「三田」を選択。





正解したマスは緑色で埋まっていきます。注意点として、同じ駅名は複数のマスに入れることはできません。例えば「新宿」は「駅名が2文字かつ丸ノ内線」と「2路線以上かる丸ノ内線」の2カ所に当てはまりますが、どちらか一方にしか入力できません。





不正解の駅名を入力すると、マスが埋まらず、上に表示されているハートアイコンが1つ減少します。3回ミスするとゲームオーバーです。





3ミス以内に全てのマスを埋めることができたらクリア。





ミス3回もしくはギブアップしたらゲームオーバー。「答えを見る」から各マスの正解候補を確認できます。





東京の地下鉄の知識に自信がある人は、上部メニューから「エキスパート」をクリックしてモード変更。





マスを埋める際に駅名リストが表示されず、文字を入力しても候補が出ないため、縦と横の条件に合う駅をノーヒントで入力する必要があります。





東京ドクの問題は毎日変わります。過去の問題に挑戦するには「アーカイブ」をクリック。





日付を選択することで未プレイのクイズに挑戦することができます。

