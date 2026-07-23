2026年07月23日 15時10分 AI

OpenAIが報道機関の生成AI活用事例を公開、取材支援から読者向けサービスまで



OpenAIは2026年7月22日、世界各地の報道機関が生成AIをどのように活用しているのかという活用事例をまとめた記事を公開しました。記者による取材や情報確認を支援する仕組みだけでなく、過去記事を読者が探しやすくするサービスや広告営業を効率化するツールなど、生成AIが報道機関の幅広い業務に組み込まれていることが紹介されています。



How news organizations are using AI to advance their vital missions | OpenAI

https://openai.com/index/how-news-organizations-are-using-ai/





報道機関では毎日発表される行政資料を確認し、長時間の会議映像や音声を調べ、数千件の裁判資料から記事になりそうな情報を探す必要があります。情報量が多いほど単純な確認作業に時間を取られ、記者が取材や分析に使える時間が減ってしまうという課題があります。



AP通信は記者の判断を残したまま反復作業を減らすため、OpenAIの技術を報道支援に利用しています。夜間に配信されたニュースやポッドキャストから取材候補を探すほか、画像や動画のアップロード経路や撮影地点、撮影時期の確認を補助。さらに数千件に及ぶアメリカ連邦最高裁判所の提出書類を検索可能な形式に整理しています。





フィラデルフィア・インクワイアラーは地方議会や教育委員会の会合の動向を把握するため、生成AIツール「Scribe」を開発しました。会議の文字起こしを要約し、記者や編集者が定めた基準に沿ってニュースとしての重要度を評価します。



Axiosは情報公開請求の文章を整えるツールや画像の説明文を調整するツール、記事を簡潔にするための提案を行うカスタムGPTを社内で使用しています。ル・モンドは記事の英訳や記事の音声化にOpenAIのモデルを活用しています。



生成AIは読者向けサービスにも使われています。料理メディアのBon Appétitは過去の記事を基に料理の質問へ回答する「Test Kitchen Assistant」を提供。グルメ系メディアのEaterは自然な文章で条件を指定して飲食店を探せる検索機能を公開しました。





記事制作や読者向けサービス以外では、シアトル・タイムズが広告営業の候補企業を探すカスタムGPTを開発して見込み客の一覧作成や評価、調査資料の生成、既存顧客かどうかの確認を会話形式で行えるようにした事例が紹介されています。従来は数時間かかっていた候補企業の調査が数分に短縮され、実際に新たな売上にもつながったとのこと。



OpenAIは生成AIが重要な道具である一方で、報道の実務や編集方針、事業上の重要な判断は引き続き人間が担うと説明しています。今後も報道機関や編集者、記者と協力し、質の高い報道と報道機関の持続可能性を支えるツールを開発していくと述べています。