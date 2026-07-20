2026年07月20日 19時00分 レビュー

単語を並び替えて簡単な英単語を作る無料ゲーム「18 Words」



「18 Words」はブラウザから無料で遊べるゲームで、4～8個のアルファベットを並び替えて英単語を見つけ出すゲームです。使われている単語は中学英語くらいの簡単なもののため、毎日変わる問題に誰でも気軽に挑戦できます。



18 Words - Daily Word Challenge

https://18words.com/





ページを開いたら「Play now」をクリックしてゲーム開始。





下に表示されるアルファベットを順番に押していって単語を作ります。制限時間は30秒。





各アルファベットは1回ずつ使用し、使ったアルファベットは上の枠に入って青くなります。





単語が完成したら緑色になって次の問題へ。





間違いもしくは時間切れの場合は赤く表示されます。





問題は全18問で、段々と並び替えるアルファベットの数が増えていくため難易度が上がります。





基本的には選択した文字をクリックすることで取り消すことができますが、文字数が増えると取り消すのも時間がかかってしまいます。そんな時は文字を並べている部分をクリック。





内容をリセットすることができました。





全18問が終わったらスコアが表示されます。「Share score」「Challenge friend」はスコアを共有＆サイトのリンクをクリップボードにコピーできます。また、「18 Words」は毎日問題が変わりますが、「Play Archive」からは過去の問題にも挑戦できます。





挑戦していない日付を選ぶことで新しい問題に挑むことができます。





「18 Words」は正解の単語を知らないということはほとんどないくらい簡単な英単語を作るクイズでしたが、アルファベットの一覧を見てぱっと単語を思いつくのが難しく、30秒という制限時間の中で素早く頭を回転させる頭の体操にオススメですので、一度チャレンジしてみてください。

