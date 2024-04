「Wordle」ライクな数字パズル「Dicele」で頭の体操をしてみた

単語を入力すると「その文字が使われていると黄色、何文字目に使われているかも一致していると緑色」のようにヒントが表示され、ヒントを頼りに正解の単語を導き出すパズルゲーム「 Wordle 」は、登場からすぐに世界中で人気を博し、ポケモンの名前を当てる「 ポケモンWordle 」や四字熟語を当てる激ムズの「 漢字ル 」など、派生ゲームも多数登場しています。Wordleと同じように黄色と緑色でヒントが表示され、配置されているサイコロの出目が列や行の合計値に合うよう動かしていく「 Dicele 」では、単語当てとはまた違った頭の体操になるパズルゲームを楽しむことができます。 Dicele | Daily Math Puzzle Games for Fun and Learning https://dicele.com/ Diceleのページを開くと遊び方が表示されました。Diceleでは、右の列に5個、下の行に5個の数字が並んでおり、その間にサイコロがランダムに配置されています。列と行の数字はその列・行にあるサイコロの合計値であり、このサイコロの位置は「列または行が合っている」なら「黄色」、「場所が合っている」なら「緑色」に変化するため、そのヒントを組み合わせてサイコロを移動していくというゲームです。

2024年04月23日 07時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1e_dh

