2026年01月30日 23時00分 レビュー

表示される20種類の漢字から5つの四字熟語を見つけ出すパズルゲーム「ヨジワケ」を遊んでみた



Xユーザーのところてんさんが制作したウェブゲーム「ヨジワケ」は、画面に表示される20種類の漢字から5つの四字熟語を見つけ出すという毎日0時更新のパズルゲームです。実際にプレイしてどんな感じのゲームになっているのか確かめてみました。



ヨジワケ - 四字熟語パズル

https://yojiwake.vercel.app/





「ヨジワケ」はPCまたはスマートフォンのブラウザでプレイできます。今回はPCのブラウザでプレイしてみました。



アクセスすると「今日の5つの四字熟語を見つけよう」ということで記事作成日の問題が表示されていますが、まずは遊び方を把握するために練習問題をプレイしてみます。赤枠の「遊び方」アイコンをクリック。





下部の「練習問題を遊ぶ」をクリックします。





これが練習問題。すぐに「五分五分」が目についたのでそれぞれの漢字を選択して下部の「決定」をクリック。





正解すると、画面上部に四字熟語とその意味が表示されます。そして、正解した四字熟語は上部に色づけされてまとめられます。





次に目についたのは「百発百中」ですが、ここはあえて1文字外し「百発百八」にして「決定」をクリック。





すると、「ほぼ合ってる！」を四字熟語にしたような「九分九厘！」というメッセージと共に、4文字中の何文字正解しているかが表示されました。4文字中3文字正解している場合、正解の四字熟語に含まれる漢字は青枠で囲まれます。また、四字熟語を当てられなかったため、赤枠部分の残りライフが1つ減りました。





今度こそ「百発百中」になるように「中」を選んで「決定」をクリック。





正解しました。





「しばらく見ていても四字熟語が見えてこない」という場合は赤枠のシャッフルボタンをクリックすればOK。





まだ正解していない漢字の配置が入れ替わるので、別の視点で考えることができます。





「七転八起」を発見したのでそれぞれの漢字を選択して「決定」をクリック。





問題なく正解しました。





どうしても四字熟語が見つからない場合は赤枠の電球アイコンをクリックします。





すると、まだ見つけていない四字熟語のうち1つの意味がヒントとして表示されます。なお、ヒントを使えるのは1ゲームにつき1回のみです。





ヒントのおかげで「一石二鳥」を見つけることができました。それぞれの漢字を選択して「決定」をクリック。





正解しました。





残りは4文字だけなので、それぞれの漢字を選択して「決定」をクリック。





するとクリア画面として、出題された5つの四字熟語とその意味がまとめて表示されました。上部には「6手、ミス1回でクリア！」と何回の試行でクリアできたかが記載されています。





ゲームの流れは上記の通りでとてもシンプル。問題は毎日更新されるほか、過去に出題された問題をプレイすることもできます。プレイするには赤枠の「過去問」アイコンをクリック。





ここからプレイしたい日付をクリックすればOK。今回は試しに「2026年1月20日」を選んでみました。





こんな感じで選んだ日付の問題をプレイすることができます。





なお、制作者のところてんさんによると、「ヨジワケ」はニューヨーク・タイムズが公開しているゲーム「Connections」のルールをベースとして、日本人向けに四字熟語にしたとのことです。



記事中でプレイした練習問題は簡単な四字熟語ばかりで作られていましたが、毎日0時に更新される問題には全く見たことのないような難しい四字熟語が含まれることもあり、プレイするだけで新たな四字熟語の知識を得ることができるゲームになっていました。