世界第2位の雇用者であるAmazonが75万台のロボットで10万人の人間を置換、「AIによる労働の変化の縮図」との指摘



150万人の従業員を擁する世界第2位の民間雇用者であるAmazonが、従業員数を10万人削減する傍らで約75万台のロボットを稼働させていると、金融系ニュースメディアのBenzingaが報じました。



Benzingaによると、2021年には160万人だったAmazonの従業員数は、記事作成時点では150万人に減少しているとのこと。その一方で、Amazonは2019年に20万台、2022年には52万台のロボットを導入しているとBenzingaは報じています。



Amazon倉庫における作業を最大75%高速化させたというロボットソリューションの「Sequoia」と「Digit」はその一例です。



ロボットへの大規模な投資は、サプライチェーンでのイノベーションに対するAmazonのコミットメントを示すと同時に、人間とロボットの協働が相乗効果をもたらすというAmazonの信念の象徴でもあります。



大規模な自動化を進めているにもかかわらず、Amazonはロボットの導入が高度な雇用の創出に貢献していると強調しており、これはAmazonのみならず先進的なテクノロジーと人間の労働力の統合を目指す業界全体の傾向であるとBenzingaは主張しました。



大量のロボットが現場に導入されたことで、Amazonの運営モデルにおける人間の役割は将来性が危ぶまれるようになりました。特に、反復的で自動化が容易な作業への影響は多くの人が懸念しています。



その一方で、アメリカのニュースメディア・CNBCの取材を受けたAmazonの幹部は、ロボットが仕事を奪うのというのは「神話」に過ぎないと話します。





Amazonでグローバルロボット工学部門の責任者を務めるステファノ・ラ・ローヴェレ氏は、「ロボットとテクノロジーは、仕事中の歩行距離を減らしたり、反復動作を減らしたり、重い物を持ち上げるのを手伝ったりすることで、従業員を助けています。その結果、従業員は新しいスキルや能力を学び、キャリア目標に向かって前進できる新しい力を獲得することができます」とコメントしました。



ラ・ローヴェレ氏によると、Amazonがロボットを本格的に導入してからの数年間で、Amazonには700種類の新しい仕事が生まれ、ヨーロッパのフルフィルメントセンターだけで5万人以上雇用が拡大したとのこと。なにより、自身が率いているAmazonのロボティクスおよびAI事業がその好例だと、ラ・ローヴェレ氏は指摘します。





このようなAmazonでの仕事の変遷は、人間の働き手がよりレベルの高いスキルと創造性を求められるような、より複雑で反復性のないタスクに移行するという、労働の在り方そのものの変化の縮図かもしれません。



Benzingaは「Amazonは、ロボット工学とAIの統合が産業と労働市場を再構築するという、より大きな経済の潮流のテストケースとして機能する可能性があります。Amazonと社会全体にとっての課題は、雇用への悪影響をできる限り緩和し、生産性の向上によるメリットを労働者全体が享受できるようにしながら、自動化のメリットを最大化することでこの変化を乗り切ることでしょう」と結論づけました。