2022年11月22日 10時39分 ネットサービス

Twitterの従業員数がイーロン・マスクの買収後7500人から2700人に激減、今後は積極採用を行い目指すは「日本のような利用状況」



イーロン・マスク氏がTwitterを買収してから、わずか3週間で従業員が7500人から2700人にまで激減しています。マスク氏はこの大規模解雇が完了したと述べ、今後は一部職種で積極採用を実施すると従業員に語ったことが明らかになりました。



2022年11月21日にTwitterが開いた全社会議の中で、マスク氏はレイオフ(一時解雇)を完了し、今後はエンジニアとセールスの職種で積極採用を実施すると語ったことが明らかになりました。Twitterに残った従業員は優れた人材の紹介も奨励されていると、The Vergeは報じています。この会議の中でマスク氏は、「重要な採用に関しては、ソフトウェアを書くのが得意な人が最優先だと思います」とだけ語っており、具体的にどの種類の技術職や営業職が求められているのかは明かされていません。





なお、マスク氏がTwitterを買収して以降、従業員の半数を解雇し、4400人の契約社員が解雇し、マスク氏の発言が間違っていると指摘した従業員が解雇し、社内Slackでマスク氏を批判した社員約20人解雇してきました。



その後、マスク氏は「今後、画期的なTwitter 2.0を構築し、ますます激化する競争の中で成功するためには、極めてハードコアであることが必要です。これは、長時間かつ高強度で働くことを意味します。従って、今後は並外れたパフォーマンスだけが合格点になります」と社員向けにメッセージを送りました。この結果、約1000人の従業員がTwitterを離れることになったと報じられています。



イーロン・マスクの「ハードコアなTwitter」についていけないと退職する社員が急増したため方針転換で一部社員を慰留&リモートワークもOKの流れに - GIGAZINE





11月21日に開催された全社会議は、Twitter社員がマスク氏から直接今後について説明を受けることができる初めての機会だったと情報筋は語っています。この30分の会議の中で、マスク氏はTwitterの本社をサンフランシスコから移転する計画はないと話しており、「本社を(テスラの本社がある)テキサスに移したいのであれば、Twitterが左翼から右翼になったという考えに影響を与えると思います。しかし、そうではありません」「これは右翼によるTwitterの乗っ取りではありません。穏健派によるTwitterの乗っ取りです」と発言したそうです。



さらに、マスク氏は「(Twitterが)デジタルタウンスクエアになるには、さまざまな意見に同意できないとしても、さまざまな意見を持つ人々を代表する必要があります」とも語ったそうです。しかし、マスク氏は自身を批判数従業員をことごとく解雇してきたと、The Vergeは指摘しています。



加えて、マスク氏はTwitterで行っている人員整理について「多くの間違いがある」としながら、「時間が経つにつれて安定するだろう」と発言。さらに、「テクノロジースタックのかなりの部分をゼロから再構築する必要がある」とも述べ、さらに日本・インド・インドネシア・ブラジルでエンジニアリングチームを立ち上げる予定であることも明かしています。



また、Twitterの利用者が多い日本は「他の国が目指すべき目標」であるとして、「理想的には例外なくすべての国で日本のように多くの利用者を持つこと」を目指すとマスク氏は語ったそうです。マスク氏は「Twitterはアメリカ中心のように見えるかもしれませんが、どちらかと言えば日本中心です」「日本の人口はアメリカの3分の1であるにもかかわらず、日本とアメリカのデイリーアクティブユーザー数はほぼ同等です」と語っており、日本のアクティブユーザーが他の国と比べて圧倒的に多いとしています。





さらに、報酬に関する質問に対して、マスク氏はストックオプションが与えられ、SpaceXのように定期的に現金化できるようになると語ったそうです。